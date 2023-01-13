İmamoğlu’nun avukatları harekete geçti! O hakimin ifadesinin alınması için HSK'ya dilekçe

Murat Ongun, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın, baskı görerek görev yeri değiştirildiği ileri sürülen hâkim Hüseyin Zengin’in İmamoğlu avukatları tarafından üç kez reddedildiği açıklamasını yalanladı. İmamoğlu'nun avukatları, ceza vermeyince davadan alınıp görev yeri değiştirildiği iddia edilen o hakimin ifadesinin alınması için HSK'ya dilekçe verecek.

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İBB Başkanı İmamoğlu’na kamu görevlisine hakaretten açılan davanın 14 Aralık’taki duruşmasında iki yıl yedi ay 15 gün ceza verilmişti. TCK’nin 53’üncü maddesinden de ceza alan İmamoğlu için ‘siyasi yasak’ süreci başlamıştı.

Davanın önceki hakimi Hüseyin Zengin’in görev yeri değiştirilmiş yerine Mehdi Komşul atanmıştı.

"Kabul etmeyince sürüldü"

Cumhuriyet yazarı Barış Terkoğlu, Hüseyin Zengin’in İmamoğlu’na ceza verilmesi telkini kabul etmeyince ‘sürüldüğünü’ yazmıştı. İddialara Zengin tarafından yalanlama gelmemişti.

"Ceza verirsen yukarısı hazır"

Terkoğlu geçtiğimiz haftaki yazısında da Zengin’in süreçle ilgili Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun olası incelemesine karşılık hazırlık yaptığını yazmıştı. Terkoğlu ayrıca Zengin’e Anadolu adliyesi başsavcısının ”Ceza verirsen yukarısı hazır, sorun yaşamayacaksın” dediğini de iddia etmişti.

İmamoğlu'nun avukatları 3 kez reddetti açıklamasına yalanlama

Sözcü yazarı Aytunç Erkin’e konuşan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın, baskı görerek görev yeri değiştirildiği ileri sürülen hâkim Hüseyin Zengin’in İmamoğlu avukatları tarafından üç kez reddedildiği açıklamasını yalanladı.

Hakimin ifadesi alınırsa gerçek ortaya çıkacak

Murat Ongun, ”Bakan Bozdağ’ın yapması gereken bize yanıt vermesi değil, hakime baskı yapılıp yapılmadığı konusunda Hakimler ve Savcılar Kurulu’nu (HSK) harekete geçirmesi. Çünkü; hakimin ifadesi alınırsa gerçek ortaya çıkacaktır.”

HSK'ya dilekçe

Erkin, İmamoğlu’nun avukatlarının bugün saat 10:30’da basın toplantısı düzenleyeceğini ve davanın eski hakimi Zengin’in HSK tarafından ifadesi alınması için dilekçe vereceklerini yazdı. Yine avukatlar dilekçede, Zengin’le ilgili yazıları kaleme alan Cumhuriyet yazarları Barış Terkoğlu ve Murat Ağırel’in de HSK tarafından tanık olarak dinlenmesi için de başvuru yapacak.