Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çalışıyor! 'Ahmet, istifa et, git Altılı Masa'yı karıştır!...'

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun son günlerdeki çıkışları Altılı Masa'ya ve altılı masayı destekleyenlere saç baş yolduruyor... Seçilecek cumhurbaşkanını 'benim söylediğimi yapmazsan kriz çıkarırım' diye tehdit ede Ahmet Davutoğlu ile ilgili Hürriyet yazarı Ahmet Hakan'dan olay bir yazı geldi. Ahmet Hakan, "Davutoğlu, Reis'e çalışıyor" deyip senaryoyu yazdı...

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Altılı Masa'nın en küçük ortaklarından Ahmet Davutoğlu'nun son günlerde üst üste yaptığı açıklamalar, siyaset gündemini belirlemeye başladı. Davutoğlu, gelen tepkiler üzerine "Biz Altılı Masa'dan çekilelim o zaman. Seçim mi kazanacaksınız?" diyerek ortaklarına resti çekti. Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Davutoğlu'nun son dönemdeki açıklamalarına dikkat çekerek, "Davutoğlu, Reis'e çalışıyor" yorumunu yaptı. Hakan, bugünkü yazısının ilgili bölümü şöyle:

Davutoğlu acayip şeyler yapıyor!

"Ahmet Davutoğlu son günlerde acayip şeyler yapıyor. Mesela şöyle şeyler: Henüz seçimi kazanmadan “Kazandığımızda şöyle olursa kriz çıkar, böyle olursa kriz çıkar” deyip duruyor. Ülkeyi altı kişi birden yöneteceklerini söyleyerek iktidar tarafının eline eşsiz bir propaganda malzemesi verip duruyor. “Altı lider imza atmadan önemli kararlar alınmayacak” diyerek seçilecek cumhurbaşkanını kukla gibi tarif edip duruyor.

Ahmet Davutoğlu 'Gizli Reisçi' mi?

Ve susmuyor. Hem de hiç susmuyor. Konuştukça da Halk TV’ye bile saç baş yolduruyor. Kısacası şimdiden yüzde 1’in altındaki oy oranıyla, yüzde 99’luk bir yük haline gelmiş durumda. Olay öyle bir yere vardı ki insan ister istemez Ahmet Davutoğlu’nun “Gizli Reisçi” olabileceğini düşünmeden edemiyor.

Sanki Erdoğan özel görevlendirmiş!

Sanki Erdoğan, Ahmet Davutoğlu’na... “Ahmet. Sen şimdi bizim partiden istifa et. Aleyhimize konuşmaya başla. CHP’ye yaklaş. Güvenlerini kazan. Altılı Masa’ya gir. Sonra da masayı allak bullak edecek şeyler yap. Hadi aslanım. Göreyim seni” demiş ve Davutoğlu da görevi almış, kabul etmiş gibi.

Tamam. Tamam. Abartmış olabilirim. Ama ne yapayım? Olaya başka hiçbir rasyonel izah bulamıyorum."

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