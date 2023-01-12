Tayyip Erdoğan haklı çıktı! Davutoğlu şimdiden 6’lı masayı sarstı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada "6 kaptan bir gemiyi batırır" sözleri ile altılı masayı eleştirmişti. Altılı masada yer alan partilerden gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu da katıldığı bir programda, seçilecek olan cumhurbaşkanının altılı masanın tüm liderlerin sözünden çıkmayacağını dile getirdi.

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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Habertürk'te katıldığı programda 6'lı masanın yönetim modelini açıkladı ancak tartışmalarda bu açıklamanın beraberinde geldi. Seçilecek olan cumhurbaşkanının altılı masa liderlerinin kararlarını kabul etmemesi halinde kriz çıkacağını ve ülkenin yeniden seçmeye gidebileceğini belirten Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Herkes bir aday ismi beklerken, masadan çıka çıka ülkeyi altı kişiyle yönetecekleri kararı çıktı. Kardeşlerim altı kaptan bir gemiyi batırır" sözlerini haklı çıkardı.

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, YouTube'daki canlı yayınında Davutoğlu'nun bu açıklamasını değerlendiriyor.