Samet Akaydın'dan Jesus ve transfer itirafı! 'Avrupa'dan teklifler vardı'

Fenerbahçe'nin yeni transferi Samet Akyadın, Samandıra'daki idman sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Milli futbolcu Jesus ve transfer hakkında samimi açıklamalarda bulundu.

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Fenerbahçe'nin yeni transferi Samet Akaydın, ne kadar büyük bir camiaya geldiğinin farkında olduğunu söyledi.

Fenerbahçe Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen ve katıldığı ilk antrenman sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Samet, taraftarların sahada asla pes etmeyen ve hep mücadele veren bir oyuncu göreceğini belirtti.

Fenerbahçe gibi büyük bir camiada olmanın mutluluğunu yaşadığını anlatan 28 yaşındaki oyuncu, "Bir o kadar da heyecanlıyım. Her futbolcunun hayali böyle büyük bir camiada oynamaktır. Ne kadar zor ve büyük bir camiaya geldiğimin farkındayım. İnşallah iki taraf için de hayırlısı olur." ifadelerini kullandı.

İnatçı bir yapıya sahip olduğunu vurgulayan deneyimli stoper, şöyle devam etti:

"Bizim Türk oyuncular olarak isteyip yapamayacağım bir şey yok. Sahaya çıktığım zaman savaşmaktan vazgeçmeyen bir yapım var. Başarılı olacağıma inanıyorum. Kötü mücadele vermem. Hiçbir zaman kötü mücadele vermedim. Hocamızın üçlü savunmada o sisteme uyabileceğim için beni istediğini düşünüyorum. O oyuna katkı sağlayacağımı biliyorum. Hoca o özelliklerimi biliyor. Milli takımda da öyle oynadım. Üstesinden geleceğimi düşünüyorum."

"Hislerimle hareket eden biriyim"

Fenerbahçe dışında birçok kulüpten teklifler aldığının altını çizen Samet, "Yurt dışından da teklifler vardı. Bana nereye gitmek istediğimi sordular. Ben de Fenerbahçe dedim. Laf olsun diye demedim. Hislerimle hareket eden biriyim. Fenerbahçe'nin şampiyon olacağına inandım. İnşallah olacağımıza inanıyorum. Tereddütsüz tercih ettim." değerlendirmesinde bulundu.

"Forvet oyuncusuna ensesinde hissettirmeyi seviyorum"

Teknik direktör Jorge Jesus'un kendisini istemesinin transferde önemli olduğunu aktaran Samet, kendisini şöyle tanımladı:

"Sahada forvet oyuncusuna ensesinde hissettirmeyi seviyorum. Onu döndürmemeyi seviyorum, boğuşmayı seviyorum. Mücadeleyi bırakmam. Kötü oynayabilirim, pas hatası yapabilirim ama öz güvenim gitmez. Hatanın üstüne giderim. Montella da sürekli söylerdi 'potansiyelin var, sınır koyma' derdi. Ben bunu prensip edindim, her zaman sınırlarımı aşmaya çalışıyorum."

"Süper Lig'de ilk şampiyonluğum olacak"

Samet Akaydın, Fenerbahçe ile ilk Süper Lig şampiyonluğunu yaşayacağına inandığını ifade etti.

Sarı-lacivertlilerde ilk hedefinin oynamak olduğunu kaydeden tecrübeli oyuncu, "İlk hedefim oynamak. Antrenmanlarda kendimi göstermek. Oynayıp bu formayı hiç bırakmak istemiyorum. Süper Lig'de ilk şampiyonluğum olacak. Bunu başarmayı çok istiyorum. İnşallah hedeflediğimiz şampiyonluğa ulaşırız. Elimden geleni yapacağım bunun için." şeklinde görüş belirtti.

Fenerbahçe'de 3 numarayı önemli oyuncuların giydiğini ve o yüzden bu numarayı istediğini vurgulayan Samet, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kendime güveniyorum, savunmada güzel rekabet olacak. Çalışacağım, rekabetten kaçmadım yine kaçmayacağım. İnşallah kendimi gösteririm. Tanıştığım oyuncular vardı, İsmail, Altay, Arda... Güzel ortam var aile ortamı, hiç yabancılık çekmedim. İlk antrenmanım burada oynuyormuşum gibi hissettirdi.

Tanıştıklarıma soruyordum, onlar da burayı anlatıyordu. O zamanlar da bu görüşmeler vardı ve ben de istiyordum. Konuşmalar oluyordu. Taraftarlarımız sahada her zaman asla pes etmeyen, savaşan, formanın hakkını veren bir Samet görecekler. Bana güvenen kimsenin güvenini boşa çıkarmadım. Sabırsızlanıyorum. İnşallah güzel olur."