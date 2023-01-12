Mekke'de son yağışların ardından dağların yeşillendiği iddiası doğru çıktı

Sosyal medyada kullanıcılar tarafından paylaşılan video ve görüntülerle Arabistan'da son yağışların ardından dağların yeşillendiğini iddia etti. NASA'nın Terra uydusundan çekilen Mekke ve Medine bölgelerindeki yeşil alanları gösteren görüntüler mevcut.

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Aynı video ve başka görüntüler de hem İngilizce hem Arapça sosyal medya uygulaması Twitter üzerinden paylaşıldı.

Mekke Emirliği resmi Twitter hesabında paylaştığı gönderisinde son yağmurlardan sonra yeşilliklerle kaplanan dağların gösterildiği videoya yer verdiği tespit edildi.

Arabia Weather'in İngilizce sayfasında NASA'nın Terra uydusundan son yağmurlardan sonra Mekke ve Medine'de ortaya çıkan yeşil alanları gösteren görsellerin yer aldığı habere ulaşıldı.

Bulut Tohumlama Projesi

Bulut tohumlama projesi Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman tarafından açıklanan Yeşil Ortadoğu girişiminin bir parçasıdır. Projeyle birlikte yağış miktarının arttırılması, yeni su kaynağının bulunması, ağaç ve yeşil alanların sayısının arttırılması hedeflenirken, çölleşme ile mücadeleye de katkıda bulunulacak.

Proje, yağış miktarı ve türünü değiştirmek için havaya çeşitli maddeler yayılarak bulutlarda meydana gelen fiziksel süreçleri etkileme olarak biliniyor.

Mekke'de şiddetli yağış

Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde Aralık ayında şiddetli yağışlar etkili oldu. Aşırı yağışların oluşturduğu sel nedeniyle 12 Aralık'ta eğitime ara verilirken yağışlar sona erene kadar dışarı çıkılmaması konusunda da uyarıda bulunuldu. Aralığın sonunda Mekke'yi tekrar etkisi altına alan şiddetli yağış sele yol açarken çok sayıda araç sel sularına kapılarak zarar gördü.

Yeşil Orta Doğu Projesi

Suudi Arabistan'ın ev sahipliği yaptığı 1. Yeşil Orta Doğu Girişimi Zirvesi, 25 Ekim 2021'de Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da gerçekleşmişti. Zirvede Yeşil Orta Doğu Girişimi için 10,4 milyar dolar bütçe ayrıldığı ve bütçenin yüzde 15'inin Suudi Arabistan tarafından karşılanacağı aktarılmıştı.

Suudi Arabistan, ayrıca 23-25 ​​Ekim 2021 tarihleri ​​arasında "Yeşil Suudi Girişimi Forumu'na" ev sahipliği yapmıştı. "Yeşil Suudi Girişimi Forumu" ve "Yeşil Orta Doğu Girişimi Zirvesi" girişimleri, bölgeye 50 milyar ağaç dikmeyi ve tüm dünyadan atmosfere salınan karbon emisyonunu yüzde 10'dan fazla azaltmayı hedef alan bir plan çerçevesinde küresel iklimin istikrarlı bir durumda korunmasına katkıda bulunmayı amaçlıyor.

2. Yeşil Orta Doğu Girişimi toplantısı

AA'nın haberine göre Mısır'ın Şarm eş-Şeyh şehrinde 6-18 Kasım 2022'de gerçekleşen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 27. Taraflar Konferansı (COP27) kapsamında Mısır ve Suudi Arabistan'ın başkanlığında düzenlenen 2. Yeşil Orta Doğu Girişimi toplantısı gerçekleşti. Toplantı da konuşan Bin Selman ülkesinin önümüzdeki 10 yıl içinde Yeşil Orta Doğu Girişimi'ni desteklemek için 2.5 milyar dolar katkıda bulunacağını açıkladı.