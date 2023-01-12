Kar fena bastırdı okullar bugün ve yarın tatil edildi!

ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı tatili beraberinde getirdi. Oy birliği ile verilen karar ile bugün öğleden sonra ve yarın ilçe genelinde eğitime ara verildi.Abone ol
Antalya'nın Korkuteli ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi.
Korkuteli Kaymakamı Sezgin Üçüncü başkanlığında toplanan Hıfzısıhha Kurulu tarafından olumsuz hava koşulları nedeni ile 12 Ocak 2023 öğleden sonra ve 13 Ocak 2023 tarihlerinde ilçe genelinde okullarda eğitime ara verilmesine oy birliğiyle karar verildi.