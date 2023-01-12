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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

NASA'nın yeni gözü keşfetti: İkinci Dünya bulundu

NASA'nın yeni gözü keşfetti: İkinci Dünya bulundu

NASA'nın uzaydaki yeni gözü James Webb ilk gezegenini buldu. Bu keşif bilim dünyasında heyecanla karşılanırken TESS uydusundan gelen haber 'İkinci Dünya' bulundu yorumlarına neden oldu.

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Bilim dünyası NASA'dan gelen haberi konuşuyor... Uzay araştırmaları 2023 yılına hızlı bir giriş yaptı. NASA'nın 10 milyar Dolar harcadığı James Webb Uzay Teleskobu (JWST) ilk keşfine imza attı.

İngiliz Independent gazetesinde yer alan habere göre, JWST Dünya'ya oldukça benzeyen bir ötegezegen keşfetti.

Söz konusu öte gezegenin 100 ışık yılı uzaklıkta olduğu açıklandı. Bilim insanları resmi olarak 'LHS 475 b.' olarak adlandırılan gezegenin atmosferine dair araştırma yapmaya başladı.

Dünya'nın çapının yüzde 99'u kadar ve karasal olması ile dikkat çeken gezegenin atmosferi olup olmadığı ise şu an için bilinmiyor.

Yaşama elverişli

Bu keşif bilim dünyasında heyecanla karşılanırken NASA'nın TESS uydusundan gelen Haber 'İkinci Dünya' bulundu yorumlarının yapılmasına neden oldu. TESS uydusu Dünya'dan 100 ışık yılı uzaklıkta bir gezegen keşfetti. 'TOI 700 e' olarak adlandırılan gezegenin yıldızına uzaklığının yüzeyinde su bulunmasına izin vereceği duyuruldu. Başka bir deyişle yapılan hesaplamalar gezegenin yaşama elverişli olduğuna işaret ediyor.

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