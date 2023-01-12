Uzun süredir bekleniyordu! Uludağ'da beklenen oldu

TÜRKİYE’nin en önemli kış ve doğa turizm merkezi Uludağ'da dün etkili olan kar yağışının ardından kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı.

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Dün etkisini gösteren ve aralıklarla devam eden kar yağışın ardından oteller bölgesindeki kar kalınlığı 30 santimetre olarak ölçüldü.

Bugün sıcaklığın en düşük sıfır, en yüksek 2 derece olması beklenen Uludağ'da, kar yağışının pazar gününe kadar sürmesi bekleniyor.

İki gündür etkili kar yağışı sonucu Uludağ günü birlikçi yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı.