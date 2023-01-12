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Uzun süredir bekleniyordu! Uludağ'da beklenen oldu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Uzun süredir bekleniyordu! Uludağ'da beklenen oldu

 TÜRKİYE’nin en önemli kış ve doğa turizm merkezi Uludağ'da dün etkili olan kar yağışının ardından kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı.

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Dün etkisini gösteren ve aralıklarla devam eden kar yağışın ardından oteller bölgesindeki kar kalınlığı 30 santimetre olarak ölçüldü.

Bugün sıcaklığın en düşük sıfır, en yüksek 2 derece olması beklenen Uludağ'da, kar yağışının pazar gününe kadar sürmesi bekleniyor.

İki gündür etkili kar yağışı sonucu Uludağ günü birlikçi yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı.

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