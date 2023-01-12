Google'dan tarihi güncelleme! Herkes çok beğendi

Google, kullanıcılarına rahat kullanım deneyimleri sunmak adına çalışmalarına devam ediyor. Google'nin kullanıcılara yönelik yeni hamlesi de takdir topladı. Artık Google'de arama motoru sayfalanmıyor. İnsanlar aradıkları içerikleri sayfayı kaydırarak bulabiliyor.

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Dünyanın önde gelen arama motoru Google, arama sonuçları sayfasına ilişkin yeni bir karar aldı.

Google'dan yapılan açıklamaya göre, kullanıcılar artık yaptıkları aramaların sonuçlarını sayfalar halinde görüntülemeyecek.

Bilindiği üzere Google üzerinden yapılan aramalarda sonuçlar, kullanıcıların önüne sayfa halinde listeleniyor ve 1,2,3,4 şeklinde sıralanıyor. Eğer aradığınız bilgiyi ilk sayfada görüntülemiyorsanız, ilgili sayfanın en altına inerek bir sonraki sayfa numarası tıklamanız ve diğer sonuçları görüntülemeniz gerekiyor.

Sürekli aşağı doğru kayıyor

Kullanılmaya başlanan özellik ile kullanıcılar arama sonuçlarını sürekli aşağıya doğru kayan sayfalar ile görüntüleyebiliyor.

Güncelleme ile her bir arama sonucu için ilk başta 6 sayfadan oluşan tek bir blog sayfa oluşuyor.

Kullanıcılar sayfanın altına doğru ekranı kaydırdıklarında ise devamı gör şeklinde bir buton ile karşılaşıyorlar ve butona tıkladıktan sonra diğer sayfalara ulaşabiliyorlar. Diğer yandan bu özellik kullanıcılarından tam not aldı.