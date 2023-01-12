Mumları hazırlayın BEDAŞ duyurdu İstanbul'un 18 ilçesinde elektrik yok

BEDAŞ, planlı bakım ve onarım çalışmaları kapsamı dahilinde Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Başakşehir, Beşiktaş, Büyükçekmece, Çatalca, Esenler, Esenyurt, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kağıthane, Sarıyer, Silivri, Şişli ve Sultangazi ilçelerinde bugün çeşitli saat aralıklarında elektrik kesintisi yapılacağını bildirildi.

Abone ol

Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ (BEDAŞ) tarafından gerçekleştirilen açıklamaya göre; bugün İstanbul'un 18 ilçesinde planlı bakım ve onarım çalışması sebebi ile farklı saat aralıklarında elektrik kesintileri uygulanacak. Birçok mahallede kesintilerin süresinin 8 saati bulması düşünülüyor. BEDAŞ’ın duyurusuna göre elektrik kesintisi uygulanacak ilçe ve mahalleler şöyle:

ARNAVUTKÖY: Anadolu, Atatürk ve Karayolları mahallelerinde 09.00 – 17.00 saatleri arasında, Hadımköy Mahallesi'nde de 12.00 – 13.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacak.

AVCILAR: Cihangir Mahallesi'nde 09.00 – 17.00 saatleri arasında, Ambarlı Mahallesi'nde de 13.00 – 16.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacak.

BAĞCILAR: Demirkapı ve Mahmutbey mahallelerinde 09.00 – 13.00 saatleri arasında, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde 09.00 – 12.00 saatleri arasında, Güneşli ve Yenimahalle mahallelerinde 09.00 – 11.30 saatleri arasında, Yavuz Selim, Barbaros, Kazım Karabekir, Yıldıztepe ve İnönü mahallelerinde de 09.00 – 16.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacak.

BAHÇELİEVLER: Zafer Mahallesi'nde 09.00 – 17.00 saatleri arasında kapsamlı havai hat bakımı sebebiyle elektrik kesintisi yapılacak.

BAŞAKŞEHİR: Ziya Gökalp Mahallesi'nde 09.00 – 13.00 saatleri arasında önleyici bakım sebebiyle elektrik kesintisi uygulanacak.

BEŞİKTAŞ: Gayrettepe Mahallesi'nde 10.00 – 17.00 saatleri arasında havai hat bakımı sebebiyle elektrik kesintisi yapılacak.

BÜYÜKÇEKMECE: Celaliye ve Kumburgaz mahallelerinde 09.00 – 17.00 saatleri arasında, Hürriyet Mahallesi'nde de 10.00 – 12.00 saatleri arasında elektrik kesilecek.

ÇATALCA: Subaşı, Çanakça ve Kestanelik mahallelerinde 09.00 – 17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacak.

ESENLER: Birlik Mahallesi'nde 11.00 – 16.00 saatleri arasında yeni kablo bağlantısı sebebiyle elektrik kesintisi yapılacak.

ESENYURT: Şehitler ve Bağlarçeşme mahallelerinde 09.00 – 17.00 saatleri arasında kapsamlı havai hat bakımı sebebiyle elektrik kesintisi uygulanacak.

FATİH: Hobyar Mahallesi'nde 09.00 – 12.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacak.

GAZİOSMANPAŞA: Hürriyet Mahallesi'nde 09.00 – 16.00 saatleri arasında, Barbaros Hayrettin Paşa ve Karadeniz mahallelerinde 09.00 – 12.00 saatleri arasında, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde de 11.00 – 14.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacak.

GÜNGÖREN: Mehmet Nesih Özmen Mahallesi'nde 09.30 – 11.00 saatleri arasında, Güven Mahallesinde de 10.30 – 12.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacak.

KAĞITHANE: Çeliktepe Mahallesi'nde 09.00 – 12.00 saatleri arasında, Gültepe Mahallesi'nde 09.30 – 17.30 saatleri arasında, Yahya Kemal Mahallesi'nde 10.00 – 14.00 saatleri arasında ve Gürsel Mahallesi'nde 13.00 – 16.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacak.

SARIYER: Yeniköy Mahallesi'nde 10.00 – 18.00 saatleri arasında, Ferahevler ve Tarabya mahallelerinde de 10.00 – 15.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacak.

SİLİVRİ: Yeni ve Gümüşyaka mahallelerinde 09.00 – 16.00 saatleri arasında kapsamlı havai hat bakımı sebebiyle elektrik kesintisi yapılacak.

ŞİŞLİ: Meşrutiyet, Teşvikiye ve Merkez mahallelerinde 09.00 – 17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacak.

SULTANGAZİ: Esentepe ve Yunus Emre mahallelerinde 10.00 – 18.00 saatleri arasında, Cebeci ve Uğur Mumcu Mahallelerinde de 11.00 – 14.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacak.