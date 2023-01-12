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Bomba Mansur Yavaş anketi! Meral Danış Beştaş ayrı Mithat Sancar ayrı konuşuyor

Habertürk yazarlarından Kübra Par, Mansur Yavaş için yapılan son anketi köşesine taşıdı. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden gelen anket sonuçlarına bakıldığında, HDP seçmeninin Mansur Yavaş'a karşı olmadığı gözler önüne serildi.

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6'lı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı olarak anketlerde her defasında ilk sırada yer alıyor Mansur Yavaş'ın. Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu diğer aday adayları olarak anketlerdeki sıralamada kendine yer buluyor. İyi Parti lideri Meral Akşener'in gönlünde hem Ekrem İmamoğlu hem de Mansur Yavaş var. Ancak, özellikle Mansur Yavaş ismi HDP'nin radarına sıkı sıkı yakalanmış durumda. HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş Enver Aysever'le yaptığı söyleşide "Mansur Yavaş'ı istemiyoruz" demişti. Ve fakat HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar Habertürk'te Fatih Altaylı'nın Teketek programında çok daha farklı konuştu. Peki hangi isim doğru söylüyor?

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, YouTube'daki canlı yayınında bu konuyu değerlendirdi.

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