Kiracı ve ev sahipleri bu haberi bekliyordu! Yeni dönem başlıyor kapsam genişledi

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 7'nci Yargı Paketi'yle arabuluculuğun kapsamının genişletileceğini söyledi. Bozdağ, "Kira alacakları, kat mülkiyeti ihtilafları, komşuluk hukukundan kaynaklı ihtilaflar gibi konuları arabulucuk kapsamına alıyoruz" ifadelerini kullandı.

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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ İstanbul’da düzenlenen "10. Yılında Türk Borçlar Kanunu Çalıştayı"na katıldı. Programda konuşan Bakan Bozdağ Türk hukuk sisteminin cumhuriyet döneminde büyük gelişmeleri ortaya koyduğuna dikkat çekerek, "Başlangıçta tercüme ile başka yerlerden aktarılan hukuktan, bugün bugün kendi hukukunu yazan, kuran, dünyaya bu anlamda örnek olan, pek çok ülkenin hukuk literatürünün oluşmasında danışmanlık yapan bir düzeye Türkiyemiz gelmiş durumdadır. Bu bizim için büyük bir başarıdır.

"Gidişatımızın iyi yönde olduğunu görüyorum"

Bizim temel yasalarımızın önemli bir kısmını son yıllarda yeniledik. Tercüme eden değil hukuk kuran ve hukuk yapan bir noktaya Türkiye’nin gelmesi son derece önemlidir. Bazı ülkeler anayasaları ile ilgili yapılacak çalışmalar için sayın Cumhurbaşkanımızdan Türkiye’den bilim insanları talep ediyorlar. Bize bu konuda danışmanlık yapacak isimler önerir misiniz diye soruyorlar. Bu konuda Türkiye pek çok ülkeye danışmanlık yapan bir ülke haline geldi. İnanıyorum ki önümüzdeki Türkiye 100 yılı dediğimiz cumhuriyetimizin ikinci yüzyılı içerisinde Türk hukuk sistemi kendi içinde güçlenerek devam edeceği gibi, dünyanı pek çok ülkesine de örnek olacaktır. Her ne kadar Türkiye’de farklı eleştiriler olsa da bizim gidişatımızın iyi yönde olduğunu görüyorum" ifadelerini kullandı.

7’inci Yargı Paketi’nde arabuluculuk sisteminin genişletileceğini açıklayan bakan Bozdağ, "Vatandaşlarımızı mahkeme karşısına çıkarmadan uzlaşma ile sorunlarını çözmesi bakımından bu alanın önemli olduğunu düşünüyorum. Arabuluculuk konusu ilk gündeme geldiği zaman ideolojik arka plan üzerinden buna karşı çıkanlar oldu.

Biraz daha kapsamı genişletebilir misiniz dediler...

Bir bakan bakalım sonuç nedir. İdeoloji gözlüğünüzü çıkarın fayda zarar gözlüğü ile bakın. Başlarken bu ideolojik duvarları aşma zorluğu nedeniyle başlarken dar kapsamlı başladı. Fayda görüldükçe ideolojik gözlük takanlar da ’biraz daha kapsamı genişletebilir misiniz’ dediler. Şimdi kapsam genişlemeye başladı.

"Arabuluculuk kapsamını biraz daha genişletiyoruz"

Arabuluculuk kapsamının daha da genişletilmesi konusunda taleple karşı karşıyayız. Önümüzdeki yılarda Türkiye hukuk ihtilaflarında önemli kısmını arabuluculuk ile çözme yolunu arayacak ve bu konuda yasal değişiklikleri yapacaktır. 7’inci yargı paketi içinde bu konuda bir adım daha atıyoruz. Kira alacakları, kat mülkiyeti ihtilafları, komşuluk hukukundan kaynaklı ihtilaflar gibi konuları arabulucuk kapsamına alıyor ve arabuluculuk kapsamını biraz daha genişletiyoruz. Seçimden sonra da bu alanda yeni adımlar atacağımızı da ifade etmek isterim" açıklamalarında bulundu.