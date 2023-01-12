BIST 4.719
DOLAR 18,78
EURO 20,23
ALTIN 1.137,93
HABER /  SPOR

Spor Toto Süper Lig’de 19. haftanın hakemleri belli oldu

Spor Toto Süper Lig’de 19. haftanın hakemleri belli oldu

Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler açıklandı.

Abone ol

Spor Toto Süper Lig’de 19. hafta heyecanı yarın, 14 Ocak Cumartesi ve 15 Ocak Pazar günü oynanacak mücadelelerle yaşanacak. Bu maçlarda görev alacak hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) resmi internet sitesinden yapılan açıklamayla duyuruldu.

Ligin 19. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler şöyle:

Yarın
17.00 Kayserispor - DG Sivasspor: Arda Kardeşler
20.00 Galatasaray - Hatayspor: Kadir Sağlam

14 Ocak Cumartesi
13.30 Antalyaspor - Giresunspor: Yaşar Kemal Uğurlu
16.00 Adana Demirspor - Ankaragücü: Burak Şeker
16.00 Konyaspor - Beşiktaş: Abdulkadir Bitigen
19.00 Trabzonspor - Medipol Başakşehir: Ali Şansalan

15 Ocak Pazar
13.30 Ümraniyespor - İstanbulspor: Ali Palabıyık
16.00 Kasımpaşa - Fatih Karagümrük: Çağdaş Altay
19.00 Gaziantep FK - Fenerbahçe: Mustafa Kürşad Filiz

ÖNCEKİ HABERLER
 Apartman sakinine akılalmaz tehdit! "Bu sana son uyarı, kombini çalıştır ya da..."
 Apartman sakinine akılalmaz tehdit! "Bu sana son uyarı, kombini çalıştır ya da..."
Bomba Mansur Yavaş anketi! Meral Danış Beştaş ayrı Mithat Sancar ayrı konuşuyor
Bomba Mansur Yavaş anketi! Meral Danış Beştaş ayrı Mithat Sancar ayrı konuşuyor
Mumları hazırlayın BEDAŞ duyurdu İstanbul'un 18 ilçesinde elektrik yok
Mumları hazırlayın BEDAŞ duyurdu İstanbul'un 18 ilçesinde elektrik yok
Google'dan tarihi güncelleme! Herkes çok beğendi
Google'dan tarihi güncelleme! Herkes çok beğendi
NASA'nın yeni gözü keşfetti: İkinci Dünya bulundu
NASA'nın yeni gözü keşfetti: İkinci Dünya bulundu
AK Parti Aksaray İl Başkanı Altınsoy istifa etti! İstifayı böyle duyurdu
AK Parti Aksaray İl Başkanı Altınsoy istifa etti! İstifayı böyle duyurdu
Çanakkale'de deprem oldu! AFAD şiddetini açıkladı
Çanakkale'de deprem oldu! AFAD şiddetini açıkladı
İnterpol’ün aradığı araç Aksaray’da bulundu
İnterpol’ün aradığı araç Aksaray’da bulundu
ABD'de gizli belge krizi büyüyor! Biden 'şaşırdım' demişti: Yeni gizli belgeler ortaya çıktı
ABD'de gizli belge krizi büyüyor! Biden 'şaşırdım' demişti: Yeni gizli belgeler ortaya çıktı
Messi formunun zirvesinde Dünya Kupası sonrası ilk maçında boy geçmedi
Messi formunun zirvesinde Dünya Kupası sonrası ilk maçında boy geçmedi
Eski koca cinnet getirdi okulun önünde dehşet saçtı!
Eski koca cinnet getirdi okulun önünde dehşet saçtı!
Bozdağ'dan Yargı Paketi açıklaması: Arabuluculuk kapsamını genişletiyoruz
Bozdağ'dan Yargı Paketi açıklaması: Arabuluculuk kapsamını genişletiyoruz