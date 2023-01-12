BIST 4.728
DOLAR 18,78
EURO 20,22
ALTIN 1.137,80
HABER /  SPOR

Galatasaray sol bek transferini bitirdi! Süper Lig'den tanıdık isim...

Galatasaray sol bek transferini bitirdi! Süper Lig'den tanıdık isim...

Kazımcan Karataş'ın sakatlanması ve Van Aanholt'un devre arasında gönderilmesi planlanan Galatasaray'da, sol bek açığı dolduruldu. Sarı-Kırmızılılar, Uğur çiftçi için Sivasspor'la prensip anlaşmasına vardı. Galatasaray Uğur Çiftçi'nin karşılığında 600 bin Euro para ve Emre Taşdemir'i verecek...

Abone ol

Galatasaray, sol bek Uğur Çiftçi için Sivasspor ile prensipte anlaştı. beIN Sports'un haberine göre; Galatasaray, transfer listesinde yer alan Uğur Çiftçi için Demir Grup Sivasspor ile bir süredir görüşme halindeydi.

Demir Grup Sivasspor ile anlaşma zemini bulan Galatasaray, kısa süre içerisinde imzaları attıracak.

600 bin euro ve Emre Taşdemir

Uğur Çiftçi için 1.5 milyon euro isteyen Demir Grup Sivasspor ile görüşen Galatasaray, uzun pazarlıklar sonucunda 600 bin euro ve Emre Taşdemir karşılığında anlaşma sağladı.

Galatasaray'ın Uğur Çiftçi'yi transfer etmesinde Okan Buruk'un özel isteği ve raporunun önemli rol oynadığı öğrenildi.

30 yaşındaki Uğur Çiftçi, 2018 yılında Gençlerbirliği'nden Demir Grup Sivasspor'a transfer oldu. Bu sezon Süper Lig'de 13 maça çıkan tecrübeli sol bek, 1 asist yaptı.

ÖNCEKİ HABERLER
Uzun süredir bekleniyordu! Uludağ'da beklenen oldu
Uzun süredir bekleniyordu! Uludağ'da beklenen oldu
Spor Toto Süper Lig’de 19. haftanın hakemleri belli oldu
Spor Toto Süper Lig’de 19. haftanın hakemleri belli oldu
 Apartman sakinine akılalmaz tehdit! "Bu sana son uyarı, kombini çalıştır ya da..."
 Apartman sakinine akılalmaz tehdit! "Bu sana son uyarı, kombini çalıştır ya da..."
Bomba Mansur Yavaş anketi! Meral Danış Beştaş ayrı Mithat Sancar ayrı konuşuyor
Bomba Mansur Yavaş anketi! Meral Danış Beştaş ayrı Mithat Sancar ayrı konuşuyor
Mumları hazırlayın BEDAŞ duyurdu İstanbul'un 18 ilçesinde elektrik yok
Mumları hazırlayın BEDAŞ duyurdu İstanbul'un 18 ilçesinde elektrik yok
Google'dan tarihi güncelleme! Herkes çok beğendi
Google'dan tarihi güncelleme! Herkes çok beğendi
NASA'nın yeni gözü keşfetti: İkinci Dünya bulundu
NASA'nın yeni gözü keşfetti: İkinci Dünya bulundu
AK Parti Aksaray İl Başkanı Altınsoy istifa etti! İstifayı böyle duyurdu
AK Parti Aksaray İl Başkanı Altınsoy istifa etti! İstifayı böyle duyurdu
Çanakkale'de deprem oldu! AFAD şiddetini açıkladı
Çanakkale'de deprem oldu! AFAD şiddetini açıkladı
İnterpol’ün aradığı araç Aksaray’da bulundu
İnterpol’ün aradığı araç Aksaray’da bulundu
ABD'de gizli belge krizi büyüyor! Biden 'şaşırdım' demişti: Yeni gizli belgeler ortaya çıktı
ABD'de gizli belge krizi büyüyor! Biden 'şaşırdım' demişti: Yeni gizli belgeler ortaya çıktı
Messi formunun zirvesinde Dünya Kupası sonrası ilk maçında boy geçmedi
Messi formunun zirvesinde Dünya Kupası sonrası ilk maçında boy geçmedi