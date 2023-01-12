Galatasaray sol bek transferini bitirdi! Süper Lig'den tanıdık isim...

Kazımcan Karataş'ın sakatlanması ve Van Aanholt'un devre arasında gönderilmesi planlanan Galatasaray'da, sol bek açığı dolduruldu. Sarı-Kırmızılılar, Uğur çiftçi için Sivasspor'la prensip anlaşmasına vardı. Galatasaray Uğur Çiftçi'nin karşılığında 600 bin Euro para ve Emre Taşdemir'i verecek...

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Galatasaray, sol bek Uğur Çiftçi için Sivasspor ile prensipte anlaştı. beIN Sports'un haberine göre; Galatasaray, transfer listesinde yer alan Uğur Çiftçi için Demir Grup Sivasspor ile bir süredir görüşme halindeydi.

Demir Grup Sivasspor ile anlaşma zemini bulan Galatasaray, kısa süre içerisinde imzaları attıracak.

600 bin euro ve Emre Taşdemir

Uğur Çiftçi için 1.5 milyon euro isteyen Demir Grup Sivasspor ile görüşen Galatasaray, uzun pazarlıklar sonucunda 600 bin euro ve Emre Taşdemir karşılığında anlaşma sağladı.

Galatasaray'ın Uğur Çiftçi'yi transfer etmesinde Okan Buruk'un özel isteği ve raporunun önemli rol oynadığı öğrenildi.

30 yaşındaki Uğur Çiftçi, 2018 yılında Gençlerbirliği'nden Demir Grup Sivasspor'a transfer oldu. Bu sezon Süper Lig'de 13 maça çıkan tecrübeli sol bek, 1 asist yaptı.