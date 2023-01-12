Zerin Kılınç'ın ölümünden 7 ay sonra tutuklandı! Erkek arkadaşın ifadesi ortaya çıktı

Eskişehir'de 7 ay önce pencereden düşen Zerin Kılınç'ın şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma derinleştirildi. Daha önceden serbest bırakılan erkek arkadaş 'kasten öldürme' suçlamasıyla tutuklandı. Zanlının ifadesinde "Ben de kendisinin neden dolayı atladığını bilemiyorum. Buna ben de anlam veremedim" dediği öğrenildi.

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Eskişehir'de önce apartmanın ikinci katından düşen 36 yaşındaki Zerin Kılınç'ın ölümüyle ilgili soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

7 ay önce meydana gelen olay sonrası gözaltına alınıp ifadesinin ardından serbest bırakılan erkek arkadaş Yılmaz Sazak, yeniden gözaltına alındı.

Spor eğitmeniymiş

Eskişehir’de spor eğitim uzmanı olan Yılmaz Sazak, sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

Cezaevine gönderilen zanlının ifadesi ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında evde yapılan incelemede yerde ve kapıda kan lekeleri, cam kırıkları, kırılmış kül tablası olduğu tespit edilmişti.

Yılmaz Sazak ifadesinde Zerin’in olay sabahı burnunun kanadığını ve izlerin bu nedenle oluştuğunu savundu.

"Zerin ev sahibine çok sinirliydi"

Zerin Kılınç ile 6,5 yıldır birlikte olduğu ve son 1,5 yıldır aynı evde yaşadıklarını söyleyen zanlı, "Ev sahibi Zerin'in kardeşinin çalıştığı iş yerine gidip nikahsız yaşadığımızı ve 3 aydır kira ödemediğini söylemiş, buna canı sıkıldı. O sabah kalktığında burnu kanamıştı. Peçete ile burnunu sildi. Peçeteyi yere attı. Zira ev sahibine çok sinirliydi" dedi.

Evden taşınma aşamasında olduklarını öne süren Yılmaz Sazak, şunları kaydetti: "Ben evde bulunan kan izlerinin Zerin’in burnunun kanaması sebebiyle bulunduğunu düşünüyorum. Zira aramızda herhangi bir arbede yaşanmadı. Zerin’e, ‘Hadi dışarı çıkalım, bunaldık. Ben çıkıyorum, sen de gel’ dedim. Gelmeyeceğini söyledi ve bana en son ‘Sen gideceksin, gelmeyeceksin’ dedi.

"Ben saygısızım, sevmiyorum ha"

Ben de kapıya gidip ‘Bak yine saygısızlık yapıyorsun, ben ne zaman gittim de gelmedim, asıl sen sevmiyorsun’ dedim. Zerin’in ‘Ben saygısızım, sevmiyorum ha’ diye serzenişini duydum.

"Kafamı uzattığımda..."

Bu sırada hızlı ayak seslerini de duydum. Kapıdan kafamı uzattığımda Zerin’in sol bacağının camdan çıktığını gördüm ve kendini camdan aşağı bıraktığını gördükten sonra koşarak aşağı indim."

"Benimle gel"

Zerin Kılınç’ın pencereden atlayıp intihar ettiğini ve buna bir anlam veremediğini savunan Sazak, "Zerin’e bunu neden yaptığını söyledim. Zerin o anda konuşuyordu ve bana titreyerek ‘benim ile gel’ dedi. Ambulans eşliğinde Zerin’i hastaneye götürdük. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Ben dünyada en çok değer verdiğim varlığı camdan atacak bir insan değilim. Ben hiçbir canlıya zarar verebilecek bir şahıs değilim. Ben kesinlikle Zerin'i itmedim" diye konuştu.

"Uyuşturucu kullanmıyorduk"

Kendisinin de Zerin Kılınç'ın da uyuşturucu kullanmadığını belirten Kılınç, şöyle devam etti: "Herhangi bir şekilde kavga etmedik. Kendisini darp etmedim. Zerin'in ölümünde benim herhangi bir kastım veya kusurum yoktur. Olay tarihlerinde ben uyuşturucu madde kullanmıyordum. Zerin'in de uyuşturucu madde kullanmışlığı yoktur. Zerin'in psikolojik sorunları yoktu. Ben de kendisinin neden dolayı atladığını bilemiyorum. Buna ben de anlam veremedim."

Keşif yapılıp rapor hazırlanacak

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, Zerin Kılınç’ın şüpheli ölümüyle ilgili soruşturmaya, bir başsavcı vekili ile bir cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini açıkladı.

Başsavcılık ayrıca Eskişehir Teknik Üniversitesi’nden Zerin Kılınç’ın ölümüne ilişkin intihar ya da itilerek mi öldüğünün tespit edilmesi için fizik alanında uzman bilirkişi heyeti kurulmasına karar verdi.

Üniversite bünyesinde oluşturulacak heyetin olayın yaşandığı evde keşif yaparak Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı’na rapor hazırlayacağı belirtildi.

Ne olmuştu?

Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi'nde, 21 Haziran 2022 akşamı apartmanın ikinci kat penceresinden düşen bir çocuk annesi Zerin Kılınç, kaldırıldığı Eskişehir Şehir Hastanesi'nde yaşamını yitirmişti.

Kentteki bir giyim mağazasında satış görevlisi olan Kılınç'ın ölümüyle ilgili erkek arkadaşı Y.S, polis merkezinde ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılmıştı. Kadının ailesinin başvurusu üzerine savcılık tarafından soruşturma başlatılmıştı.