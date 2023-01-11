İkinci Duygu Delen vakası evde bir şeyler dönmüş! 'Yapma!' diye bağırdı, acılı anne: Mezarına gidip...
ESKİŞEHİR'de 36 yaşındaki 1 çocuk annesi Zerin Kılınç, erkek arkadaşıyla yaşadığı evden düşerek hayatını kaybetti. Yılmaz S. isimli erkek arkadaş ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Acılı aile, genç kadının erkek arkadaşıyla yaşadığını ölümüyle beraber öğrendi... Kızının ardından gözyaşı döken annenin sözleri dikkat çekti. Zerin Kılınç'ın öldüğü gün evde neler oldu? Zerin'in ölümü, Gaziantep'te erkek arkadaşının evinden düşüp ölmesi aylarca araştırılan Duygu Delen'i hatırlattı...
Sekiz yıl önce eşinden boşanan 1 çocuk annesi Zerin Kılınç (36), yaklaşık 3 aydır sevgilisiyle birlikte Eskişehir’in Odunpazarı ilçesine bağlı Emek Mahallesi Ertaş Caddesi’ndeki bir apartmanın ikinci katındaki dairede yaşıyordu. (Olayla ilgili flaş gelişme: Sevgili gözaltına alındı, dosyaya 2 savcı görevlendirildi)
Kılınç, 20 Haziran 2022 gecesi saat 21.30 sıralarında kaldığı evin penceresinden düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
10 saat komada yaşam savaşı
Ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırılan Kılınç, yoğun bakım ünitesinde 10 saatlik komanın ardından hayatını kaybetti.
Zerin Kılınç’ın pencereden düştüğü anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.