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Kayserispor-Sivasspor Süper Lig maçının saatinde değişiklik

Kayserispor-Sivasspor Süper Lig maçının saatinde değişiklik

Türkiye Futbol Federasyonu, yarın oynanacak Kayserispor - Sivasspor maçının saatini değiştirdi. Karşılaşmanın başlama saati 17.00'den, 19.00'a alındı.

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Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında yarın Kayserispor ile Sivasspor arasında oynanacak olan maçın saati değişti.

Yarın RHG Enertürk Enerji Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmanın başlama saati 17.00'dan, 19.00'a alındı.

Sivasspor'dan konu ile ilgili yapılan açıklamada " Spor Toto Süper Lig 19. hafta maçında Kayserispor ile Sivasspor arasında 13 Ocak Cuma günü oynanacak mücadelenin başlama saati 19.00 olarak değiştirilmiştir." denildi.

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