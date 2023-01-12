60 bin dolarlık hediyeyi kapan Şeyma Subaşı bu kez jakuzi pozlarıyla nefes kesti
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Mısırlı sevgilisi Meedo'nun 60 bin dolarlık hediyesiyle adından söz ettiren Şeyma Subaşı şimdi de jakuzide poz vererek magazin gündeminde üst sıralarda yer aldı.
Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile evlilik hazırlığı yapan Şeyma Subaşı bir yandan da sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.
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Şeyma Subaşı ile Meedo çiftinin Mayıs ayında nikah masasına oturacakları biliniyor.
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Meedo ile düğünlerine az bir süre kala Şeyma Subaşı tektaşı ile dikkat çekmişti. Subaşı bu kez de pahalı saatiyle gündeme geldi.
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Koleksiyonunda birbirinden değerli tam 5 saati olan Şeyma Subaşı'ya sevgilisinden gelen son hediyenin maddi değeri çok konuşuldu.
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