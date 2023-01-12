BIST 4.876
DOLAR 18,78
EURO 20,27
ALTIN 1.141,21
HABER /  SPOR

TFF, Süper Lig takımı Atakaş Hatayspor'a transfer yasağı getirdi!

TFF, Süper Lig takımı Atakaş Hatayspor'a transfer yasağı getirdi!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Spor Toto Süper Lig'de mücadele eden Atakaş Hatayspor'a bir dönem transfer yasağı getirdi.

Abone ol

Spor Toto Süper Lig ekibi Hatayspor için Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) flaş bir karar geldi.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Türkiye Futbol Federasyonu, Hatayspor'a bir dönem transfer yasağı getirdi.

TFF, 1.5 milyon lira oyuncu ödemesini zamanında yapmadığı için Akdeniz ekibinin transfer tahtasının kapatıldığı belirtildi.

Hatayspor, Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, ligde 19. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın
17.00 Kayserispor - DG Sivasspor
20.00 Galatasaray - A. Hatayspor

14 Ocak Cumartesi
13.30 Antalyaspor - Giresunspor
16.00 Adana Demirspor - MKE Ankaragücü
16.00 Konyaspor - Beşiktaş
19.00 Trabzonspor - Medipol Başakşehir

15 Ocak Pazar
13.30 Ümraniyespor - İstanbulspor
16.00 Kasımpaşa - Fatih Karagümrük
19.00 Gaziantep FK - Fenerbahçe

BU FOTO GALERİYE BAKIN
10 dakikada tarihe geçmişti! "Kadıköy panteri" Pancu isyan etti: Hoşnut değilim, daha önemli goller attım!
Foto Galeri 10 dakikada tarihe geçmişti! "Kadıköy panteri" Pancu isyan etti: Hoşnut değilim, daha önemli goller attım! Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Kar fena bastırdı okullar bugün ve yarın tatil edildi!
Kar fena bastırdı okullar bugün ve yarın tatil edildi!
Merkez Bankası toplam rezervleri yeni yılın haftasında azaldı
Merkez Bankası toplam rezervleri yeni yılın haftasında azaldı
Zerin Kılınç'ın ölümünden 7 ay sonra tutuklandı! Erkek arkadaşın ifadesi ortaya çıktı
Zerin Kılınç'ın ölümünden 7 ay sonra tutuklandı! Erkek arkadaşın ifadesi ortaya çıktı
Kiracı ve ev sahipleri bu haberi bekliyordu! Yeni dönem başlıyor kapsam genişledi
Kiracı ve ev sahipleri bu haberi bekliyordu! Yeni dönem başlıyor kapsam genişledi
Galatasaray sol bek transferini bitirdi! Süper Lig'den tanıdık isim...
Galatasaray sol bek transferini bitirdi! Süper Lig'den tanıdık isim...
Uzun süredir bekleniyordu! Uludağ'da beklenen oldu
Uzun süredir bekleniyordu! Uludağ'da beklenen oldu
Spor Toto Süper Lig’de 19. haftanın hakemleri belli oldu
Spor Toto Süper Lig’de 19. haftanın hakemleri belli oldu
 Apartman sakinine akılalmaz tehdit! "Bu sana son uyarı, kombini çalıştır ya da..."
 Apartman sakinine akılalmaz tehdit! "Bu sana son uyarı, kombini çalıştır ya da..."
Bomba Mansur Yavaş anketi! Meral Danış Beştaş ayrı Mithat Sancar ayrı konuşuyor
Bomba Mansur Yavaş anketi! Meral Danış Beştaş ayrı Mithat Sancar ayrı konuşuyor
Mumları hazırlayın BEDAŞ duyurdu İstanbul'un 18 ilçesinde elektrik yok
Mumları hazırlayın BEDAŞ duyurdu İstanbul'un 18 ilçesinde elektrik yok
Google'dan tarihi güncelleme! Herkes çok beğendi
Google'dan tarihi güncelleme! Herkes çok beğendi
NASA'nın yeni gözü keşfetti: İkinci Dünya bulundu
NASA'nın yeni gözü keşfetti: İkinci Dünya bulundu