TFF, Süper Lig takımı Atakaş Hatayspor'a transfer yasağı getirdi!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Spor Toto Süper Lig'de mücadele eden Atakaş Hatayspor'a bir dönem transfer yasağı getirdi.Abone ol
Spor Toto Süper Lig ekibi Hatayspor için Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) flaş bir karar geldi.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Türkiye Futbol Federasyonu, Hatayspor'a bir dönem transfer yasağı getirdi.
TFF, 1.5 milyon lira oyuncu ödemesini zamanında yapmadığı için Akdeniz ekibinin transfer tahtasının kapatıldığı belirtildi.
Hatayspor, Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.
Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, ligde 19. hafta maçlarının programı şöyle:
Yarın
17.00 Kayserispor - DG Sivasspor
20.00 Galatasaray - A. Hatayspor
14 Ocak Cumartesi
13.30 Antalyaspor - Giresunspor
16.00 Adana Demirspor - MKE Ankaragücü
16.00 Konyaspor - Beşiktaş
19.00 Trabzonspor - Medipol Başakşehir
15 Ocak Pazar
13.30 Ümraniyespor - İstanbulspor
16.00 Kasımpaşa - Fatih Karagümrük
19.00 Gaziantep FK - Fenerbahçe