10 dakikada tarihe geçmişti! "Kadıköy panteri" Pancu isyan etti: Hoşnut değilim, daha önemli goller attım!
Eski Rumen futbolcu Daniel Pancu, Beşiktaş oyuncusuyken 18 yıl önce Fenerbahçe ile oynadıkları derbi maçın son 10 dakikasında, kırmızı kart gören file bekçisi Cordoba'nın yerine kaleye geçmesiyle tarihe geçerken siyaz-beyazlı taraftarlar yıldız futbolcuya o dönem "Kadıköy panteri" lakabını takmıştı. AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Pancu ise isyan ederek kalece olarak hatırlanmaktan rahatsız olduğunu söyledi.
Futbolculuk kariyerinde Süper Lig'de Beşiktaş ve Bursaspor formalarını da giyen ve şu an Romanya 20 Yaş Altı Milli Takımı'nı çalıştıran teknik direktör Pancu, "WinterLeague Convention Hosted by Antalyaspor (WL Convention)" organizasyonu için geldiği Antalya'da, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.
Türkiye'yi ikinci vatanı olarak gördüğünü ifade eden Daniel Pancu, anılarını hatırladıkça mutlu olduğunu dile getirdi.
Eski Rumen futbolcu, Beşiktaş'ın 17 Nisan 2005'te Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda 4-3 kazandığı ve siyah-beyazlıların o dönemki kalecisi Oscar Eduardo Cordoba'nın 80. dakikada kırmızı kart görmesiyle yerine geçtiği ve kendisine "Kadıköy panteri" lakabının takıldığı maçın hatırlatılması üzerine şöyle konuştu:
"O maçı güzel kazandık. Tabii burada bir şey açıklamak istiyorum. Futbolseverlerin sadece beni o mücadelede kaleye geçmemle hatırlamalarından rahatsızım. Beşiktaş için çok önemli gollere imza attığımı unutuyorlar. Kaleye geçtim, topun nereye geleceğini sanki hissediyordum. Kaleci gibi anılmaktan hoşnut değilim. Daha önemli goller attım. Benim yerim santrfordu, kalecilik değildi."
Şampiyonluk yarışında Galatasaray'ı avantajlı buluyor
Süper Lig'i yakından takip ettiğini belirten Pancu, şampiyonluk tahmininde bulundu.
Daniel Pancu, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında oynanan Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-0 yendiği derbi mücadelesini de izlediğini bildirerek, "Galatasaray, bu galibiyetle önemli bir avantaj sağladı. Büyük ihtimalle bu sezon Galatasaray şampiyon olabilir." ifadesini kullandı.