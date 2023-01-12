10 dakikada tarihe geçmişti! "Kadıköy panteri" Pancu isyan etti: Hoşnut değilim, daha önemli goller attım!

"O maçı güzel kazandık. Tabii burada bir şey açıklamak istiyorum. Futbolseverlerin sadece beni o mücadelede kaleye geçmemle hatırlamalarından rahatsızım. Beşiktaş için çok önemli gollere imza attığımı unutuyorlar. Kaleye geçtim, topun nereye geleceğini sanki hissediyordum. Kaleci gibi anılmaktan hoşnut değilim. Daha önemli goller attım. Benim yerim santrfordu, kalecilik değildi."