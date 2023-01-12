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Halk müziği sanatçısı Burhan Çaçan hayatını kaybetti Burhan Çaçan'ın ölüm nedeni belli oldu

Halk müziği sanatçısı Burhan Çaçan hayatını kaybetti Burhan Çaçan'ın ölüm nedeni belli oldu

Türk Halk Müziği sanatçısı Burhan Çaçan (62), evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

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Ünlü sanatçı Burhan Çaçan, Bakırköy'deki evinde hayatını kaybetti. Sabah yürüyüş yapmak için dışarı çıkan Çaçan, eve döndükten sonra kalp krizi geçirdi.

Kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi görmüştü

Burhan Çaçan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Çaçan'ın bir süre önce kalp rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi gördüğü öğrenildi.

Sanatçı Seher Dilovan, Çaçan'ın vefatını, sosyal medyada yaptığı, "Değerli meslektaşım, halk müziği sanatçısı Burhan Çaçan hayata gözlerini yummuş. Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı dilerim." sözleriyle duyurdu.

Çaçan'ın ölümü sonrası vatandaşlar, Burhan Çaçan kimdir, kaç yaşındaydı? gibi soruların yanıtlarını araştırmaya başladı. İşte Burhan Çaçan'ın hayatı hakkında bilgiler...

Burhan Çaçan kimdir?

Türk halk müziği sanatçısı Burhan Çaçan 17 Ekim 1960 yılında Ağrı'da dünyaya geldi. TRT Erzurum Radyosunun 1978'de açtığı amatör sesler yarışmasını kazanarak müzik dünyasına adım atan sanatçı, 1981'de "Sefa Geldin" adlı ilk albümünü çıkardı.

Sanatçı daha sonra "Kızlar Çıktı Çayıra", "Deh Deyin Kızlar", "Ben Yarime Neler Alayım", "İpek Mendil", "Memik Oğlan", "Ayaz Geceler", "Yağ Yağmur", "Vurun Dalgalar", "Sen Nerdesin- Kış", "Damla Damla", "Senden Sonra", "Çakmak Çakmağa Geldik", "Mevlüt ve İlahiler", "Neden Geldim İstanbul'a", "Beni Anneme Götürün", "Unutulmayanlar 1", "Namussuz Ayrılık", "İlahiler 99", "Alınyazım", "Türküleri Özledim", "Gecenin Yarısı", "Sus Dinle", "Yalan", "Sabaha Kadar", "Zor Akşamlar", "Bu Gece" ve "Bu da mı Yalan" adlı albümleri müzikseverlerle buluşturdu.

Burhan Çaçan ayrıca "Makber", "Ağlama Yavrum", "Yetim Cemo", "Her Yer Karanlık", "Ayaz Geceler" ve "Yağ Yağmur" adlı filmlerde de rol aldı.

Evli olan Çaçan, iki çocuk babasıydı.

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