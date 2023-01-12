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Doğukan Sinik yeniden Antalyaspor'da!

Doğukan Sinik yeniden Antalyaspor'da!

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, İngiltere Championship Ligi kulüplerinden Hull City’de forma giyen eski oyuncusu Doğukan Sinik'i kiralık olarak transfer etti.

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Doğukan Sinik yeniden Antalyaspor'da. Sezon başında 4 milyon euro karşılığında Championship takımlarından Hull City'e transfer olan milli futbolcu kiralık olarak döndü.

Kırmızı-beyazlı kulübün sosyal medya hesaplarından "Yeni gelmedi, geri geldi" ifadesi ile yapılan paylaşımda, "Takımımız, İngiltere Championship Ligi ekiplerinden Hull City forması giyen Doğukan Sinik ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşmaya vardı. Evine hoş geldin Doğukan Sinik" denildi.

Doğukan mutlu olduğunu ifade ederken, "Öncelikle ülkeme döndüğüm için mutluyum. Bildiğim, alışık olduğum, hocasını tanıdığım, benim için çok değerli olan takım arkadaşlarımın arasına tekrar katılacağım için çok mutluyum, çok heyecanlıyım" ifadelerini kullandı.

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