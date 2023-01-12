Öksürüğe, ağrıya bin derde deva! Mucize karışımın tarifine bakın şıp diye kesiyor

Çobanoğlu, bu karışımın her derde deva olduğunu belirterek, “Bu karışım her derde deva, bademcik ağrısı, boğaz ağrısı, geçmeyen öksürük, bronşit tümüne iyi geliyor. Bunun en büyük özelliği balgam sökücü olması. Bir turpu yaptıktan sonra atmıyoruz, bir turpun en az 7-8 kere suyunu içereceksin. Bu karışımı bilen yoğun ilgi gösteriyor. Ben bu karışımı herkese tavsiye ediyorum, kullananlar ne kadar şifalı olduğunu anlayacaklar” dedi.