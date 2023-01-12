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Bakanlıktan zamlı memur maaşları için kritik açıklama: Güncellendi...

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Bakanlıktan zamlı memur maaşları için kritik açıklama: Güncellendi...

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yüzde 30’luk memur maaşı zammının TBMM’de kabul edilmesinin ardından ilave zam tutarının hızlı bir şekilde hesaplara yatması için bakanlık ekibinin sistemi güncellendiğini aktardı.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından yönetilen bilişim sistemi aracılığıyla, 210 kamu idaresinde yaklaşık 2,9 milyon kamu görevlisinin maaşının elektronik ortamda ödenmesinin sağlandığı hatırlatıldı.

Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
“Cumhurbaşkanımızın müjdesini verdiği yüzde 30 zam Meclis Genel Kurulunda kabul edildi. Kamu görevlilerimizin refah düzeyini artırmaya yönelik ilave zam tutarının hızlı bir şekilde hesaplara yatması için ekibimiz özveriyle çalışarak sistemlerimizi güncellediler.

Ocak ayı maaşlarının hesaba geçmesiyle birlikte, yüzde 13,52 oranında ilave zam ve 1 Ocak- 14 Ocak tarihleri arası katsayı artışından kaynaklanan 14 günlük maaş farklarının da ödenebilmesi amacıyla sistemlerimizi kamu kurumlarımızın kullanımına açacağız.”

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