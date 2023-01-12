İstanbul TOKİ kura çekilişleri ne zaman yapılacak? İşte 2023 yeni kura takvimi

TOKİ İstanbul kura çekimi tarihleri takvimi için gözler Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'na çevrildi. İşte, Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri İstanbul TOKİ kura çekimi sonuçları tarihi hakkındaki detaylar...

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İstanbul TOKİ kura çekimi sonuçlarının açıklanacağı tarihi, Sosyal Konut Projesi başvurusunda bulunanlar tarafından yakından takip ediliyor. 5. etap kura takvimine göre 2+1 ve 3+1 konutların hak sahiplerinin belirleneceği Ankara kuraları 12 Ocak'ta sona ererken gözler TOKİ İstanbul kura çekimi tarihlerine çevrildi. İşte, Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri İstanbul TOKİ kura çekimi sonuçları tarihi hakkındaki detaylar...

Sosyal Konut Projesi 5.etap kura çekimleri il il devam ederken gözler İstanbul TOKİ kura çekimi sonuç tarihine çevrildi. 2+1 ve 3+1 ev sahibi olmak için 'İlk Evim İlk İş Yerim' projesine başvuruda bulunanlar "İstanbul TOKİ kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri İstanbul TOKİ kura sonuçları tarihine ilişkin merak edilenler...

TOKİ kura çekimi 8 Aralık'ta başladı

TOKİ sosyal konut kura çekilişi, Bakan Kurum'un açıklaması sonrasında ilk olarak 7 Kasım 2022 tarihi itibarıyla Şırnak'ta başladı. 8 Aralık 2022 Perşembe Aksaray ve Çankırı kura çekilişi düzenlendi.

TOKİ Tuzla kura çekilişi yapıldı

İstanbul Tuzla Aydınlı Mahallesi, Konaşlı Mevki Konut Projesi’nde inşa ettirilen 508 evin kura çekilişi 30 Kasım günü saat 11:00'de yapıldı. 2+1 218 adet ve 3+1 290 adet olmak üzere toplamda 508 adet konutun hak sahipler Konut Belirleme Kurası ile belirlendi. TOKİ kura çekimi sonuçları https://a.toki.gov.tr/satis/tr/kura/ internet sitesinden yayınlandı.

Başakşehir, Arnavutköy, Esenler, Çatalca, Tuzla ve Silivri ne zaman?

TOKİ İstanbul kura çekimi; Başakşehir, Arnavutköy, Esenler, Çatalca, Tuzla ve Silivri ilçelerinde toplamda 50 bin konutu kapsıyor.

Henüz İstanbul TOKİ kura çekim tarihi belli olmadı. Tarihler açıklandığında haberimize ekleme yapacağız.

TOKİ kuraları 2023 Mart ayında tamamlanacak

Noter huzurunda, şeffaf bir şekilde gerçekleştirilecek TOKİ sosyal konut kura çekilişi 6 ay içinde tamamlanacak. Buna göre 250 bin konutun hak sahibi 2023 yılının Mart ayı içerisinde belli olacak.

Bakan Kurum, "İnşallah tüm yuvalarımızı, konut arsalarımızı, iş yerlerimizi 2 yıl içerisinde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz Hayırlı, uğurlu olsun." dedi.

TOKİ başvuru ücretleri iadesi ne zaman?

Kurada hak sahibi olamayanların başvuru bedelleri kura çekiliş tarihinden itibaren 5 iş günü sonrasında iade edilecek. Başvuru iptal edilenler de kurayı beklemeden başvuru bedelini iade alabilecek. Kurada hak sahibi olamayanlar, TOKİ başvuru ücreti iadelerini başvuru yapılan bankanın yetkili şubeleri ve ATM'lerinden geri alabilecekler.