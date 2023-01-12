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İkinci el araç satışı ve askerlik işlemlerinde yeni dönem başlıyor!

İkinci el araç satışı ve askerlik işlemlerinde yeni dönem başlıyor!

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, askerlik işlemleri ve ikinci el araç satışları için e-Devlet'te yapılacak yeniliği duyurdu.

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Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Koç, "Türkiye'nin Dijital Dönüşüm Hamlesi" başlığı altında, komisyon üyelerine sunum yaptı.

Koç, 2008'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde 22 hizmetle hayata geçirilen e-Devlet kapısının bir milat olduğunu kaydetti. Koç, vatandaşların e-Devlet hizmetine daha kolay ulaşması için çalışmaların devam ettiğinin altını çizdi ve şunları kaydetti:

"Askerlik başvurularında dijitalleşmeye gideceğiz"

 "Bu yıl her erkek vatandaşımızın hayali olan askerlik hizmetini tamamen dijital hale getiriyoruz. Askerlik başvurularında dijitalleşmeye gideceğiz. Gençlerimizi bundan sonra asker alma şubelerine götürmek istemiyoruz. Vatandaşlarımız yoklama sürecinden bakaya sürecine kadar her şeyi bilecekler. Bu ay ya da gelecek ay Savunma Bakanlığımızla birlikte bu hizmeti açmış olacağız. Bu da en fazla kullanılan hizmetlerden birisi olacak." ifadesini kullandı.

"İkinci el araç satışlarında..."

Üç gün önce yeni bir hizmet daha açtıklarına işaret eden Koç, "Takasbank ile birlikte artık ev satışlarında bile paranın transferi mümkün. Ev sattığınız zaman güvenli bir şekilde hiç parayı görmeden Takasbank aracılığıyla paranızın transfer olduğu bir dijital ortama doğru gidiyoruz. Bu yıl ikinci el araç satışlarında da elde edilen paranın gitmediği, bütün süreçlerinin dijital olduğu e-Devlet'e doğru da gideceğiz. Bunun çalışmaları devam ediyor." diye konuştu.

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