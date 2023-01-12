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MHP Kızılcahamam'da kampa giriyor! Ana gündem maddesi seçim hazırlıkları

MHP Kızılcahamam'da kampa giriyor! Ana gündem maddesi seçim hazırlıkları

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Ankara'da üç günlük kampa giriyor. Kampın ana gündemini seçim çalışmaları oluşturacak. Kızılcahamam kampında, ekonomi ve siyaset gündeme ilişkin sunumlar yapılacak. MHP lideri Bahçeli, Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu üyeleri ile milletvekillerini dinleyecek, değerlendirmelerde bulunacak

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli başkanlığındaki kamp, 13-14-15 Ocak tarihlerinde Kızılcahamam'da yapılacak. Kampa, partinin Merkez Disiplin Kurulu ve Merkez Yönetim Kurulu üyeleri ile milletvekilleri katılacak.

Kampta, Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerine ilişkin son hazırlıklar ele alınacak. Hem Genel Merkez hem de teşkilatların yapacağı çalışmalar değerlendirilecek. Toplantıda ayrıca siyasetin tüm sıcak başlıkları kampta ele alınacak, iç ve dış gelişmeler masaya yatırılacak.

Kızılcahamam kampında, ekonomi ve siyaset gündeme ilişkin sunumlar yapılacak. MHP lideri Bahçeli, Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu üyeleri ile milletvekillerini dinleyecek, değerlendirmelerde bulunacak.

Kampta, MHP'nin "Adım Adım 2023, İlçe İlçe Anlatma Ve Aydınlatma", "İl İl Anadolu" ile "Ahilerle Gününüz Bereketli Olsun" temalı program ve etkinlikleri de ele alınacak.

MHP
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