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Bakan Çavuşoğlu'ndan Suriye açıklaması: Şubat ayı başında...

Bakan Çavuşoğlu'ndan Suriye açıklaması: Şubat ayı başında...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Suriye-Rusya arasında gerçekleştirilmesini beklenen üçlü görüşmeye ilişkin, "Şubat ayı başında görüşme olabilir" ifadelerini kullandı.

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Afrika temaslarına devam eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ruanda'da gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Bakan Çavuşoğlu, "Bir taraftan bölgenin güvenlik ve istikrarı için, bir taraftan da ülkemizin, milletimizin menfaatlerini korumak, önümüze çıkan fırsatları değerlendirmek için çalışıyoruz." dedi.

Suriye'de iç savaşın başladığı 2011 yılından bu yana Ankara ve Şam yönetimi ilk kez bakanlar seviyesinde bir görüşme gerçekleştirmişti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MİT Başkanı Hakan Fidan, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Suriye Savunma Bakanı Abbas ve iki ülkenin istihbarat başkanlarıyla 28 Aralık 2022'de Rusya'nın başkenti Moskova'da bir araya gelmişti.

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