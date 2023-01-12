İstanbul Bağcılarda patlama! Tekstil atölyesindeki patlama harabeye çevirdi

İSTANBUL Bağcılar'dan korkutan haber geldi. Bağcılar'da bulunan bir tekstil atölyesinde patlama yaşandı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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İstanbul Bağcılar Yıldıztepe mahallesinde bir iş merkezinin içinde bulunan tekstil atölyesinde patlama meydana geldi. Patlamanın şiddetiyle iş merkezinden çıkan molozlar etrafa saçıldı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken yaralılar olduğu belirtildi.

Patlama anı güvenlik kamerasında

Öte yandan patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde patlamayla, kaldırımda yürüyenlerin iş merkezinden düşen cam ve beton parçalarının altında kalmaktan son anda kurtulduğu görülüyor.