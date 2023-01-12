Emekli ve memura kötü haber! Zamlı maaşları alamayacaklar! İşte nedeni...

Memur ve emekliye kötü haber... Memur ve tüm emeklilerin maaşlarında yüzde 30 artış getiren, işverene 400 lira asgari ücret desteği sağlanmasını öngören kanun teklifi Meclis'te kabul edildi. Kanunla en düşük emekli maaşı da 3 bin 500 liradan 5 bin 500 liraya çıktı. Memur maaşlarına ve emekli aylıklarına yüzde 30 zam yapılmasına ilişkin kanun TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi ancak henüz Resmi Gazete’de yayımlanmadı.