Emekli ve memura kötü haber! Zamlı maaşları alamayacaklar! İşte nedeni...
MİLYONLARCA memur ve emekliye yapılan yüzde 30 maaş zammı Meclis'ten geçerek yasalaştı. Ancak memur ve emekliler bu ay zamlı maaşlarını alamayacaklar... Hazine Bakanlığı haberleri doğruladı. Memur ve emekli zamlı maaşlarını ne zaman alacak? İşte cevabı...
Memur ve emekliye kötü haber... Memur ve tüm emeklilerin maaşlarında yüzde 30 artış getiren, işverene 400 lira asgari ücret desteği sağlanmasını öngören kanun teklifi Meclis'te kabul edildi. Kanunla en düşük emekli maaşı da 3 bin 500 liradan 5 bin 500 liraya çıktı. Memur maaşlarına ve emekli aylıklarına yüzde 30 zam yapılmasına ilişkin kanun TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi ancak henüz Resmi Gazete’de yayımlanmadı.
Memur ve memur emeklilerini ilgilendiren teklif TBMM'de kabul edilerek yasalaştı. Buna göre; memur ve memur emeklilerinin aylıklarına yüzde 30 zam yapılacak. En düşük emekli maaşı 5 bin 500 TL olacak. İşverene verilecek sigorta primi yardımı 400 TL’ye çıkarılıyor.
Yaşlılık ve ölüm aylığı da 5 bin 500 TL oldu
Meclis'ten geçen yasaya göre, yaşlılık, malullük, ölüm aylığı alan emekliler ve hak sahiplerine dosya bazında 3 bin 500 lira olarak öngörülen aylık asgari ödeme tutarı 5 bin 500 liraya çıkarılacak.
Zamlı maaşlar 15 Ocak'a yetişmiyor
Ekonomi gazetesinden Canan Sakarya’nın haberine göre, memurların zamlı maaşları 15 Ocak’a yetişmeyecek. Memur ve emekliler Ocak ayı maaşlarını da zamsız olarak alacak.