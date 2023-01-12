Kovulan personellere acımasız talimat: Yarım saate ofisi terk edin

Dev yatırım bankası Goldman Sachs, 3 bin 200 kişiyi işten çıkardı. Grup, işten çıkardığı kimi bankacılara geçen yılki çalışmaları için ikramiye ödemezken, bazı personellerine ise ofisten ayrılmaları için 30 dakika verdi.

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ABD merkezli dev yatırım bankası Goldman Sachs işten çıkarmalara başladı. Bankanın işten çıkarttığı personele dönük acımasız tavrı dikkat çekti.

Financial Times’ın haberine göre, çarşamba günü New York, Londra ve Hong Kong başta olmak üzere uluslararası ofislerinden yüzlerce bankacıyı kovan şirket, birçok çalışanını 2022’de yaptığı işler için ikramiye ödemeden gönderdi. Yöneticiler bazı genç bankacılara eşyalarını toplayıp ayrılmaları için 30 dakika verdi.

Personelin yüzde 6.5'i işten çıkarıldı

Goldman geçen hafta 3 bin 200 kişiyi içeren bir işten çıkarma süreci başlattı. Yaklaşık 49 bin çalışanın bulunduğu banka personelinin yüzde 6,5’ini azaltmış oldu. Kovulan bankacıların önemli bir kısmına çarşamba günü ofisten ayrılma talimatı verildi.

Kovulduklarından habersiz iş başı yaptılar

Personele kötü haberi vermekle görevli yöneticiler, binlerce çalışan kovulduğundan habersiz işbaşı yaptığı için bu süreci ‘acımasız’ olarak nitelendirdi.

Yarım saat süre verdiler

Gönderilen bazı Goldman çalışanlarına, bina giriş kartları devre dışı bırakılmadan önce kıyafetlerini almaları ve masalarını toplamaları için yaklaşık yarım saat süre verildi.

Süreç hakkında bilgisi olan kişilere göre, ayrılan personele sunulan ödemeler önemli ölçüde farklılık gösterdi ancak birçok bankacı 2022’de yaptığı iş için ikramiye ödenmeden işten çıkarıldı.

Goldman, çarşamba günü yaptığı açıklamada, “firmadan ayrılan insanlar için zor bir zaman” olduğunu söyledi. Açıklamada, “Tüm çalışanlarımıza katkıları için minnettarız ve geçişlerini kolaylaştırmak için destek sağlıyoruz. Şimdi odak noktamız, zorlu bir makroekonomik ortamda önümüzdeki fırsatlar için firmayı uygun şekilde düzenlemek” ifadelerine yer verildi.

İşten çıkarmalar yayılabilir

Öte yandan küresel ekonomideki resesyon endişeleri bankacılık faaliyetlerini negatif bir şekilde etkilerken dev finans kuruluşlarının da küçülme adımlarını hızlandırmasından endişe ediliyor.

İşten çıkarma dalgasının Wall Street geneline yayılabileceği düşünülüyor. FT’nin dün erken saatlerde bildirdiğine göre, BlackRock küresel çapta 500 çalışanı çıkarmayı planlıyor. İsviçre Bankası Credit Suisse’in de binlerce çalışanı işten çıkarması bekleniyor.