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Şüpheli hareketleri ele verdi, Konya'da bu gelin kaynana hiç masum değil

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Şüpheli hareketleri ele verdi, Konya'da bu gelin kaynana hiç masum değil

KONYA'da durdurulan şehirlerarası otobüste, hareketlerinden şüphelenilen 2 kadının üst ve eşyalarında arama yapıldı. Gelin ve kayınvalide olduğu tespit edilen şahısların valizlerinden 2 bin 520 adet uyuşturucu hap çıktı.

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Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin gençleri zehirlemek için uyuşturucu sevkiyatı ve sokak satıcılığı yapan şahısların tespitine yönelik çalışmaları devam ediyor.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı yol uygulamasında Konya istikametine seyreden bir yolcu otobüsü durduruldu.

Gelin ve kaynana zehir taciri çıktı!

Polisler, yolcular içerisinde 2 kadının hareketlerinden şüphelenerek üstlerinde ve valizlerinde arama yaptı. Aramada gelin ve kayınvalidenin sıradan bir yolcu değil, uyuşturucu sevkiyatı yapan zehir tacirleri olduğu ortaya çıktı.

2 bin 520 adet uyuşturucu hap

Nevruz G. ve Çilem G. isimli kadınların eşyalarında yapılan aramada 2 bin 520 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Kayınvalidenin daha önceden de uyuşturucu ticaretinden suç kaydı olduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Nevruz G. Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak ve Kullanmak suçlarından tutuklanırken, Çilem G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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