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Öğretmenin akıllara durgunluk veren ölümü! Gören telefona sarıldı

Öğretmenin akıllara durgunluk veren ölümü! Gören telefona sarıldı

 KOCAELİ’den son gelen haber korkunç! Bir binanın 5’inci katından zemindeki boş havuza düşen öğretmen hayatını kaybetti.

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 Edinilen bilgiye göre, Faruk Akay (40) henüz bilinmeyen bir sebeple beşinci kattan zemindeki boş havuza düştü. Durumu fark eden vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu.

Akay, sağlık ekiplerince Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Faruk Akay yaşamını yitirdi. Akay’ın Körfez Atatürk Anadolu Lisesi’nde matematik öğretmeni olduğu öğrenildi.Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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