Ünlü spiker Nazlı Tolga'ya şantaj şoku! 'İfşa' etmekle tehdit etti: O an bu an Nazlı...

Konuta ve iş yerine yaklaşmama cezası

Mahkeme, Öztürk'ün 2 ay süreyle Tolga'nın konutuna ve iş yerine yaklaşmamasına, iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesine, şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına karar verdi.