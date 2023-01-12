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Ünlü spiker Nazlı Tolga'ya şantaj şoku! 'İfşa' etmekle tehdit etti: O an bu an Nazlı...

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Ünlü spiker Nazlı Tolga'ya şantaj şoku! 'İfşa' etmekle tehdit etti: O an bu an Nazlı...

Ünlü spiker Nazlı Tolga'nın ablasının sevgilisi ayrılık kararı sonrası canavara dönüştü. Önce Eda Tolga ile uğraşan Hakan Öztürk sonra da Nazlı Tolga'ya sardı. Ünlü spiker şantaj şokuyla karşı karşıya kaldı. Hakan Öztürk bilgisayarını ele geçirdiği Nazlı Tolga'yı 'ifşa' etmekle tehdit etti...

Ünlü spiker Nazlı Tolga'ya şantaj şoku! 'İfşa' etmekle tehdit etti: O an bu an Nazlı...

Gazeteci Nazlı Tolga'nın ablası Eda Tolga, şiddetli geçimsizlik yaşadığı sevgilisi Hakan Öztürk'ten ayrılma kararı aldı.

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Ünlü spiker Nazlı Tolga'ya şantaj şoku! 'İfşa' etmekle tehdit etti: O an bu an Nazlı...

Sabah'ın haberine göre, Ayrılığı kabullenemeyen sevgili Hakan Öztürk Eda Tolga'ya yönelik hakaret ve tehdit içeren mesajlar göndermeye başladı.

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Ünlü spiker Nazlı Tolga'ya şantaj şoku! 'İfşa' etmekle tehdit etti: O an bu an Nazlı...

Tehditlere boyun eğmeyen abla Eda Tolga, Aile Mahkemesine başvurarak eski sevgilisine yönelik uzaklaştırma kararı talep etti.

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Ünlü spiker Nazlı Tolga'ya şantaj şoku! 'İfşa' etmekle tehdit etti: O an bu an Nazlı...

Konuta ve iş yerine yaklaşmama cezası

Mahkeme, Öztürk'ün 2 ay süreyle Tolga'nın konutuna ve iş yerine yaklaşmamasına, iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesine, şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına karar verdi.

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