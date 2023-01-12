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Ömer Çelik: İsveç'teki PKK'nın alçak eylemini lanetliyoruz

Ömer Çelik: İsveç'teki PKK'nın alçak eylemini lanetliyoruz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "NATO'ya üye olma talebinde bulunan bir devlette böyle bir hadisenin gerçekleşmesi vahimdir" dedi.

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsveç'te PKK yandaşlarının yaptıkları alçak eyleme sert sözlerle tepki gösterdi.

Çelik, "İsveç'in başkenti Stockholm'da terör örgütü PKK yandaşlarının düzenledikleri eylemde Cumhurbaşkanımızın ve Türkiye’nin hedef alınmasını lanetliyoruz. İsveç makamlarının bu alçakça eyleme izin vermeleri asla kabul edilemez! NATO'ya üye olma talebinde bulunan bir devlette böyle bir hadisenin gerçekleşmesi vahimdir. Terörün eylem ve propagandasını engellemeyen bir ülkenin NATO savunmasına nasıl katkısı olacaktır..Cumhurbaşkanımızı ve ülkemizi hedef alan bu çirkin eylemin sorumluları hakkında gerekenin yapılması İsveç makamlarının sorumluluğundadır. Terörle mücadele ettiğimiz gibi, teröre imkan sağlayanların da karşısında olacağız." dedi.

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