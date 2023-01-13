Memur ve emekliye yüzde 30'luk zam düzenlemesi yürürlükte
Memur ve emekli maaşlarına ocak ayında yüzde 30 zam yapılmasına yönelik yasa Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Abone ol
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre memur ve emeklileri ocak ayında yüzde 30 zam alacak. Ayrıca en düşük emekli aylığı 3 bin 500 liradan 5 bin 500 liraya çıkarılmış oldu.
İşverene asgari ücret desteği 400 liraya çıkarıldı
Düzenleme ile işverenlere asgari ücret desteği de artırıldı. İşverenlere sağlanan asgari ücret desteği Haziran 2023'e kadar uzatıldı ve bu desteğin tutarı 400 liraya çıkarıldı. Teklife göre, asgari ücret desteğinden 1 milyon 700 bin işveren faydalanacak.
Memur maaşları 15 ocak'a yetişecek mi?
Öte yandan memurlara yapılan yüzde 30'luk zammın 15 Ocak'a yetişip yetişmeyeceği tartışılırken Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan konu hakkında bir açıklama geldi. Bakanlığın açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:
"Bakanlığımız Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından yönetilen bilişim sistemi aracılığıyla 210 kamu idaresinde yaklaşık 2,9 milyon kamu görevlisinin maaşının elektronik ortamda ödenmesini sağlıyoruz.
"Sistemlerimizi güncelledik"
Sayın Cumhurbaşkanımızın müjdesini verdiği yüzde 30 zam, Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Kamu görevlilerimizin refah düzeyini artırmaya yönelik ilave zam tutarının hızlı bir şekilde hesaplara yatması için ekibimiz özveriyle çalışarak sistemlerimizi güncellediler.
"Sistemi kullanıma açacağız"
Ocak ayı maaşlarının hesaba geçmesiyle birlikte yüzde 13,52 oranında ilave zam ve 1 Ocak-14 Ocak tarihleri arası katsayı artışından kaynaklanan 14 günlük maaş farklarının da ödenebilmesi amacıyla sistemlerimizi kamu kurumlarımızın kullanımına açacağız."
Zam sonrası memur maaşları
GÖREV (Derece): YÜZDE 30 ZAMLI MAAŞ
Genel Müdür (1/4): 38 bin 751 lira
Şube Müdürü (1/4): 20 bin 602 lira
Memur (Üni. Mezunu 9/1): 12 bin 119,10 lira
Uzman Öğretmen (1/4): 15 bin 958 lira
Kaymakam (1/4): 35 bin 846 lira
Başkomiser (3/1): 20 bin 553 lira
Polis Memuru (8/1): 17 bin 871 lira
Uzman Doktor (1/4): 24 bin 503 lira
Hemşire (5/1): 15 bin 376 lira
Mühendis (1/4): 21 bin 065 lira
Teknisyen (Lise Mezunu 11/1): 13 bin 400 lira
Profesör (1/4): 33 bin 779 lira
Araştırma Görevlisi (7/1): 19.904 lira
Vaiz (1/4): 16.604 lira
Avukat (1/4): 20.130 lira
Vali: 42 bin 480 lira
En düşük memur maaşı 9 bin 105 liradan 11 bin 836,5 liraya
Buna göre aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 9 bin 105 liradan, 2 bin 721 lira artışla 11 bin 836,5 liraya çıktı.
En düşük memur emeklisi maaşı ise 6 bin 78 liradan 7 bin 901,4 liraya
Ayrıca, en düşük memur emeklisi maaşı ise 6 bin 78 liradan 1.823,4 lira artışla 7 bin 901,4 oldu lira oldu.
Memur emeklisi maaşları
GÖREV (Derece): YÜZDE 30 ZAM
Müsteşar (1/1): 28 bin 470 lira
Genel Müdür (1/1): 25 bin 166 lira
Şube Müdürü (Lisans 1/4): 9 bin 718 lira
Memur (Lisans 4/1): 7 bin 811 lira
Öğretmen (1/4): 10 bin 53 lira
Kaymakam 1. sınıf (1/4): 16 bin 493 lira
Başkomiser (1/4): 9 bin 902 lira
Polis Memuru (1/4): 9 bin 902 lira
Polis Memuru (8/1): 10 bin 50 lira
Hemşire (Lisans 1/4): 9 bin 445 lira
Mühendis (1/4): 11 bin 848 lira
Teknisyen (Lise 1/4): 8 bin 245 lira
Pratisyen Hekim (1/4): 18 bin 698 lira
Profesör (1/4): 20 bin 28 lira
İmam-Hatip: 9 bin 718,8 lira
Avukat (1/4): 9 bin 718,8 lira
En düşük SSK ve Bağ-Kur Emekli Maaşları
SSK 2000 sonrası şu anki maaş: 3 bin 500 lira
Zamlı maaş: 5 bin 500 lira
SSK 2000 öncesi şu anki maaş: 4 bin 867 lira
Zamlı maaş: 6 bin 327 lira
Bağ-Kur tarım şu anki maaş: 3 bin 500 lira
Zamlı maaş: 5 bin 500 lira
Bağ-Kur esnaf şu anki maaş: 4 bin 196 lira
Zamlı maaş: 5 bin 500 lira