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Stockholm'deki skandal olayın ardından İsveç Büyükelçisi, Dışişleri'ne çağrıldı

Stockholm'deki skandal olayın ardından İsveç Büyükelçisi, Dışişleri'ne çağrıldı

İsveç'in başkenti Stockholm'de terör örgütü YPG/PKK destekçilerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maketini ayağından asmasının ardından Türkiye harekete geçti. İsveç Ankara Büyükelçisi Staffan Herrström, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

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İsveç'in başkenti Stockholm'de tarihi belediye binasının önünde toplanan bir grup terör destekçisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a benzetilen bir kuklayı binanın önündeki direğe ayaklarından astı. Bu anın görüntülerini terör örgütü PKK/YPG ile bağlantılı sosyal medya hesaplarında paylaşan grup, Türkçe altyazıyla Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alarak tehditler savurdu.

İsveç Büyükelçisi bakanlığa çağrıldı

Skandal olayın ardından Türkiye harekete geçti. İsveç Ankara Büyükelçisi Staffan Herrström, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı. İsveç'in Ankara Büyükelçisi'ne, terör örgütü yandaşlarının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan propagandasıyla ilgili Türkiye'nin tepkisi iletildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada "PKK/PYD/YPG yandaşlarınca 11 Ocak günü Stokholm’de gerçekleştirilen, Sayın Cumhurbaşkanımızı da hedef alan terör propagandasıyla ilgili olarak  İsveç’in Ankara Büyükelçisi Bakanlığımıza çağırılarak tepkimiz ifade edilmiştir.'' denildi.

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