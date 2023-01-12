Erdoğan'ı hedef aldılar! Çirkin görüntülere peş peşe tepkiler

İsveç're Başkent Stockholm'de tarihi belediye binası önünde toplanan bir grup terör örgütü PKK/YPG destekçisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı. Skandal görüntülere Türkiye'den tepki yağdı.

Abone ol

Terör örgütü PKK/YPG ile bağlantılı sosyal medya hesaplarında paylaşılan videoda, Türkçe altyazıyla Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan tehditler savrulduğu görüldü.

Türkiye'den çirkin görüntülere sert tepkiler geldi

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından İsveç’te gerçekleştirilen gösteriye ilişkin açıklama yaptı.

Kurtulmuş, “İsveç'de gerçekleştirilen çirkin gösteri yalnızca Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı değil tüm Türkiye'ye karşı yapılmış bir saldırıdır. Bu yapılan alçaklık da buna seyirci kalınması da asla kabul edilemez. Türkiye'nin NATO'ya girmek isteyen ülkelerin terör örgütlerine müsade etmemesi konusundaki hassasiyetinin de ne kadar haklı olduğu bir kez daha ortaya çıkmıştır” ifadelerini kullandı.

İbrahim Kalın: En şiddetli şekilde kınıyoruz

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın Başkan Erdoğan ve Türkiye'nin hedef alınmasna tepki gösteri.

Kalın açıklamasında, ''İsveç’in başkenti Stockholm’de Cumhurbaşkanımız aleyhine yapılan iğrenç ve menfur eylemi en şiddetli şekilde kınıyoruz. Tepkimizi ve beklentimizi İsveç makamlarına ilettik. Somut adım atmaları hukukun ve yaptığımız anlaşmanın gereğidir.''ifadelerini kullandı.

Ömer Çelik: Cumhurbaşkanımız ve Türkiye'nin hedef alınmasını lanetliyoruz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, skandal görüntülere tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Çelik, ''İsveç'in başkenti Stockholm'da terör örgütü PKK yandaşlarının düzenledikleri eylemde Cumhurbaşkanımızın ve Türkiye’nin hedef alınmasını lanetliyoruz. İsveç makamlarının bu alçakça eyleme izin vermeleri asla kabul edilemez! NATO'ya üye olma talebinde bulunan bir devlette böyle bir hadisenin gerçekleşmesi vahimdir. Terörün eylem ve propagandasını engellemeyen bir ülkenin NATO savunmasına nasıl katkısı olacaktır. Cumhurbaşkanımızı ve ülkemizi hedef alan bu çirkin eylemin sorumluları hakkında gerekenin yapılması İsveç makamlarının sorumluluğundadır. Terörle mücadele ettiğimiz gibi, teröre imkan sağlayanların da karşısında olacağız.'' dedi.

Fahrettin Altun: En güçlü şekilde kınıyoruz

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "İsveç'teki PKK terör örgütü mensuplarının Türkiye ve demokratik yollardan başa gelmiş cumhurbaşkanını hedef almasını en sert biçimde kınıyoruz. İsveç makamlarının daha fazla gecikmeksizin terörist gruplara karşı gerekli adımları atmasını talep ediyoruz." ifadesini kullandı.

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Stockholm'de tarihi belediye binası önünde toplanan bir grup terör örgütü PKK/YPG destekçisinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a benzetilen bir kuklayı, binanın önündeki direğe asmasına tepki gösterdi.

Olayı en sert biçimde kınadıklarını belirten Altun, şunları kaydetti:

"İsveç'teki PKK terör örgütü mensuplarının Türkiye ve demokratik yollardan başa gelmiş cumhurbaşkanını hedef almasını en sert biçimde kınıyoruz. İsveç makamlarının daha fazla gecikmeksizin terörist gruplara karşı gerekli adımları atmasını talep ediyoruz. İsveç, 70 yıldır üyesi olduğumuz NATO'ya girmek istiyorsa Madrid'de verdiği sözleri tutmalıdır.

Bu konuda Türkiye'nin herhangi bir taviz vermesini beklemek beyhude olacaktır. PKK terör örgütünün Stockholm'de İsveç hükümetine bu şekilde meydan okuması, İsveçli yetkililerin son günlerde iddia ettikleri gibi terörle mücadelede gerekli adımları atmadığının kanıtıdır."

Bülent Turan: Bundan dolayı gurur duyuyoruz

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ise sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı;

Bu fikir özgürlüğü değildir. İfade özgürlüğü hiç değildir. İsveç; bu terör seviciler için gereğini net yapmalıdır.

Bir daha gördük ki Recep Tayyip Erdoğan sadece TR’de bazılarının muhalefetine konu değil; dünya egemenlerinin muhalefetine konudur.

Tam da bundan dolayı gurur duyuyuruz.