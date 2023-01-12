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Al-Hilal'in hedefi Lionel Messi

Al-Hilal'in hedefi Lionel Messi

Suudi Arabistan temsilcisi Al Hilal'in, Lionel Messi'ye teklif yaptığı öğrenildi. Arjantinli yıldız için düşünülen yıllık maaş 300 milyon dolar...

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Al Nassr'ın Cristiano Ronaldo'yu kadrosuna katmasının ardından Suudi Arabistan'dan, bu kez Lionel Messi için bir transfer hamlesi geldi.

Mundo Deportivo'da yer alan habere göre; Al Nassr'ın Suudi Arabistan'daki en büyük rakibi olan Al Hilal, Arjantinli yıldıza teklif yaptı.

Senelik 300 milyon dolar

Al Hilal'in, 35 yaşındaki futbolcuya senelik 300 milyon dolardan fazla bir teklif sunduğu öğrenildi.

Messi'nin Al Hilal'dan gelen teklife ne yanıt vereceğinin merak konusu olduğu belirtildi. Ancak 300 milyon doların, reddedilmesi oldukça zor bir rakam olduğunun altı çizildi.

Ocak ayı için PSG ikna edilmeli

Messi'nin, PSG ile sözleşmesinin sezon sonuna kadar devam ettiği hatırlatıldı. Al Hilal'in, yıldız futbolcuyu transfer etmek istemesi durumunda Fransız ekibiyle görüşme yapması gerektiği vurgulandı.

PSG'nin, gelecek hafta Riyad'a hazırlık maçına gideceği ve burada Messi için transfer müzakerelerinin başlayabileceği öne sürüldü.

Katar'daki Dünya Kupası'nda mutlu sona ulaşarak kariyerindeki tek eksiği tamamlayan Messi, bu sezon Paris Saint-Germain'de 20 maçta 13 gol, 14 asistlik olağanüstü bir performans sergiledi.

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