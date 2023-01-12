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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Komutanları hedef alan açıklamaları kınıyoruz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Komutanları hedef alan açıklamaları kınıyoruz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, son günlerde yaşanan 'komutanlar neden alkışladı' polemiğine ilişkin açıklamalarda bulundu. Akar, "akışıksız, tutarsız açıklamaları hayretle izledik. Komutanları hedef alan açıklamaları kınıyoruz" ifadelerini kullandı.

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CNN TÜRK ekranlarında Gece Görüşü programını sunan Hande Fırat, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'la yaptığı görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Hande Fırat, Bakan Akar'ın Arifiye'de komutanların Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını alkışlaması ve İsveç'te yaşanan skandal eylemlere ilişkin değerlendirmeler yaptığını söyledi.

Arifiye'deki olaya ilişkin değerlendirmesinde Bakan Akar, orada orduya güç katacak silahların teslim alındığını söyledi.

Akar açıklamasının devamında, "Yakışıksız ithamları hayretle izledik. TSK'nın siyasi polemiklere konu edilmesi kabul edilemez. TSK'nın her zamankinden daha fazla moral ve motivasyona ihtiyacı olduğu bir dönemde böyle ithamlar hiç uygun olmadığını söyledi." ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın açıklamaları şu şekilde:

Arifiye 1. Ana Bakım yeni nesil Fırtına Obüsleri'nin teslim töreni Milli Savunma Bakanlığı tarafından düzenlendi ve Cumhurbaşkanı programa davet edildi. Cumhurbaşkanı yoğun programlarına rağmen davete icabet etti. Çok önemli silahlar, orduya güç katacak silahlar teslim alındı. Törene müteakip yakışıksız, temelsiz, tutarsız bir takım açıklamaları hayretle izledik. Bir ordu komuta kademesi ve kuvvet yapısından oluşur. Bunlar birbirinden ayrılmaz bir bütündür. Cumhurbaşkanı direktifleri ile, Türk Silahlı Kuvvetleri komuta kademesi bir arada çalışır. Tarihinin en yoğun ve en kapsamlı faaliyetleri başarı ile yürütülüyor. Anlamsız bir bahane ile komuta kademesini hedef almak, haksız ve ölçüsüz açıklamalarla kendi siyasi polemiklerine konu etmek kabul edilebilir bir davranış değildir. Türk Silahlı Kuvvetlerini her zamankinden daha yüksek moral ve motivasyona ihtiyaç duyduğu bir dönemde yapılan bu tür açıklamalar, ordumuza yapılabilecek en büyük kötülüktür. Hem şehitlere, hem gazilere hem de cephedeki Mehmetçiğe saygısızlık. Kınıyoruz.

"ŞİDDETLE KINIYORUM"

İsveç'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan skandal eylemlere ilişkin konuşan Akar, "NATO'ya girmeye çalışan bir ülkede, 70 yıldır NATO'da yer alan bir ülkenin Cumhurbaşkanına karşı yapılan eylemler kabul edilemez ve bu durumu şiddetle kınıyorum." dedi.

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