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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İsveç Meclis Başkanı'nın Türkiye ziyaretini iptal etti

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İsveç Meclis Başkanı'nın Türkiye ziyaretini iptal etti

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İsveç Meclis Başkanı Norlen'in Türkiye'ye 17 Ocak'ta yapacağı ziyareti, terör örgütü destekçilerinin Stockholm'deki provokasyonlarına tepki amacıyla iptal etti.

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TBMM Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, "İsveç'in başkenti Stockholm'de terör örgütü PKK/YPG'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve Türkiye'yi hedef alan terör eylemi" üzerine, İsveç Meclis Başkanı Norlen'in 17 Ocak'ta Türkiye'ye yapmayı planladığı resmi ziyaret, Meclis Başkanı Şentop tarafından iptal edildi.

Öte yandan Şentop, Twitter hesabından hesabından yaptığı açıklamada, Stockholm'de tarihi belediye binası önünde toplanan bir grup terör örgütü YPG/PKK destekçisinin, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef almasına tepki gösterdi.

Şentop, İsveç hakkında çok sert ifadeler kullanmıştı

Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelerin kullanmıştı:

"İsveç'in başkenti Stockholm'da bölücü terör örgütü PKK üyelerinin gerçekleştirdiği, Cumhurbaşkanımızı ve Türkiye Cumhuriyeti’ni hedef alan eylemi lanetliyoruz.

İsveç'in demokrasiye açık bir tehdit olan bu alçak terör eylemine izin vermesi ve göz yumması asla kabul edilemez. NATO'ya üyelik talebinde bulunan bir devlette bu saldırının kolaylıkla gerçekleşmesi tehlikeli ve vahimdir. İsveç Devleti'nden bu alçak terör eylemini gerçekleştirenlerin ve sorumlularının derhal tespit edilmesini ve hukuk önünde gerekenin yapılmasını bekliyoruz."

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