Davutoğlu'ndan Şirin Payzın'a: Türk siyasetini bilmiyorsun

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, kendisine tepki gösteren ve “Davutoğlu’na bu özgüven nereden geldi?" diye soran Şirin Payzın'ın açıklamaları için, "Bu çok rencide edici bir şey" dedi.

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Şirin Payzın'ın, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu hakkında söyledikleri gündemde yerini koruyor.

"Davutoğlu'na bu özgüven nereden geliyor?"

Davutoğlu'nun televizyonlarda yaptığı açıklamalar hakkında konuşan Payzın, "Davutoğlu'na bu özgüven nereden geldi?" diyerek, Davutoğlu'nun hala kendisini başbakan olarak gördüğünü söylemişti.

Payzın, Davutoğlu için, "Yüzde 1'lik bir partinin genel başkanı gibi konuşmalı. Seçime girip nasıl bir sonuç alacağını bilmiyoruz." demişti.

"Oy oranını sorana nezaketsiz derim, Türk siyasetini bilmiyorsun derim"

Davutoğlu'ndan ise Payzı'nın bu açıklamalarına tepki geldi.

Tele1 TV'de Gökmen Karadağ'a konuşan Davutoğlu, "Daha iktidara gelmeyen, trollerin hedefi haline gelen Başbakan'a dönüp oy oranını sorana ben nezaketsiz derim, Türk siyasetini bilmiyorsun derim. Bunu açan biri ile de konuşmam. Bu çok rencide edici bir şey. Oy oranımız çıkınca görürsünüz." dedi.