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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Engelsiz acil servis hizmeti başladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Engelsiz acil servis hizmeti başladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Özel gereksinimli hastalarımıza yönelik 'Engelsiz Acil Servis Hizmeti' Muğla, Erzurum, Samsun ve Kayseri’de seçilen hastanelerde başladı" dedi.

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Özel gereksinimli bireylerin acil servis ihtiyaçlarının daha nitelikli karşılanması için dünyada çok az örneği bulunan yeni bir uygulama başlatıldı.

Sağlık Bakanlığınca, bu grupta yer alan, özel bakım ihtiyacı olan kişilerin acil servis hizmetlerinden faydalanmasına yönelik yeni uygulamalar hayata geçirildi..

Acil serviste özel birim kuruldu

Uygulama ile otizm, down sendromu ve zihinsel gelişim geriliği gibi sorunu olanlar, acil servis ihtiyaçlarını devlet hastaneleri içinde kurulacak özel birimlerden alacak.

Hizmet, pilot 4 ilde seçili hastanelerde uygulanıyor.

"Uygulamayı yıl içinde 81 ilde hayata geçirmeyi hedefliyoruz"

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada uygulamanın yıl içinde 81 ilde hayata geçirileceğini belirten Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,  şu ifadeleri kullandı:

"Özel gereksinimli hastalarımıza yönelik "Engelsiz Acil Servis Hizmeti" başladı. Muğla, Erzurum, Samsun ve Kayseri’de seçilen hastanelerde başlayan pilot uygulamada, hastalar acil sağlık hizmetlerini özel birimden alıyor. Uygulamayı, yıl içinde 81 ilde hayata geçirmeyi hedefliyoruz."

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