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AK Parti'den siyasi partilere çağrı! CHP'den destek geldi

AK Parti'den siyasi partilere çağrı! CHP'den destek geldi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, tüm siyasi partilerin teröre karşı ortak duruş geliştirmesi çağrısında bulundu. İsveç'teki rezalete CHP'den tepki geldi.

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İsveç'in Başkenti Stockholm'de tarihi belediye binası önünde toplanan bir grup terör örgütü PKK/YPG destekçisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a benzetilen bir kuklayı binanın önündeki direğe ayaklarından asmış ve bu anın görüntüsünü sosyal medyadan paylaşmıştı.

Chp'den İsveç paylaşımı

İsveç’te terör örgütü üyeleri tarafından Türkiye’yi hedef alan eylemlerin ardından Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “İsveç'te hain terör örgütüne mensup kişilerin Türkiye Cumhuriyeti ve Cumhurbaşkanı’na yönelik provokasyon girişimini şiddetle kınıyoruz. İsveç makamlarını sorumluluklarını yerine getirmeye davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Ömer Çelik'ten açıklama

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP’nin yaptığı paylaşım üzerine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Tüm siyasi partilerin teröre karşı ortak duruş geliştirmesi ve terörle mücadeleyi desteklemesi milli birliğimiz açısından son derece önemlidir. Teröristlerin Cumhurbaşkanımıza ve Türkiye Cumhuriyeti’ne dönük saldırısı karşısında ortaya koyduğunuz bu tavrı değerli buluyoruz” ifadelerine yer verdi.

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