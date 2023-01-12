Meral Akşener hastaneye kaldırıldı! Durumu nasıl?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener kalp ritim bozukluğu nedeniyle hastaneye kaldırıldı

Abone ol

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in kalp çarpıntısı ve ritim bozukluğu sebebiyle hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Hayati tehlikesi yok

Hastaneye kaldırılan Akşener'in hayati tehlikesinin olmadığı ve geceyi hastanede geçireceği belirtildi.

"Tetkiklerinde bir sorun tespit edilmemiştir"

İYİ Parti Sözsücü Kürşad Zorlu da Akşener'in sağlık durumu hakkında bir paylaşımda bulundu.

Zorlu yaptığı paylaşımda, "Genel Başkanımız Sn. Meral Akşener bugün hafif bir çarpıntı şikayeti ile akşam saatlerinde Ankara Güven Hastanesi’ne intikal etmiş olup çok şükür yapılan tetkiklerinde bir sorun tespit edilmemiştir. Yarın taburcu olması planlanmaktadır. Milletimizin bilgilerine saygıyla sunarız." ifadelerini kullandı.