BIST 4.971
DOLAR 18,78
EURO 20,38
ALTIN 1.145,46
HABER /  POLİTİKA

Meral Akşener hastaneye kaldırıldı! Durumu nasıl?

Meral Akşener hastaneye kaldırıldı! Durumu nasıl?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener kalp ritim bozukluğu nedeniyle hastaneye kaldırıldı

Abone ol

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in kalp çarpıntısı ve ritim bozukluğu sebebiyle hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Hayati tehlikesi yok

Hastaneye kaldırılan Akşener'in hayati tehlikesinin olmadığı ve geceyi hastanede geçireceği belirtildi.

"Tetkiklerinde bir sorun tespit edilmemiştir"

İYİ Parti Sözsücü Kürşad Zorlu da Akşener'in sağlık durumu hakkında bir paylaşımda bulundu.

Zorlu yaptığı paylaşımda, "Genel Başkanımız Sn. Meral Akşener bugün hafif bir çarpıntı şikayeti ile akşam saatlerinde Ankara Güven Hastanesi’ne intikal etmiş olup çok şükür yapılan tetkiklerinde bir sorun tespit edilmemiştir. Yarın taburcu olması planlanmaktadır. Milletimizin bilgilerine saygıyla sunarız." ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Engelsiz acil servis hizmeti başladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Engelsiz acil servis hizmeti başladı
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Komutanları hedef alan açıklamaları kınıyoruz
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Komutanları hedef alan açıklamaları kınıyoruz
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İsveç Meclis Başkanı'nın Türkiye ziyaretini iptal etti
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İsveç Meclis Başkanı'nın Türkiye ziyaretini iptal etti
Joe Biden'ın konutunda yeni gizli belgeler bulundu
Joe Biden'ın konutunda yeni gizli belgeler bulundu
Borsa yatırımcısı şoke oldu: Kapanışa yakın sürpriz yaptı
Borsa yatırımcısı şoke oldu: Kapanışa yakın sürpriz yaptı
Stockholm'deki skandal olayın ardından İsveç Büyükelçisi, Dışişleri'ne çağrıldı
Stockholm'deki skandal olayın ardından İsveç Büyükelçisi, Dışişleri'ne çağrıldı
Al-Hilal'in hedefi Lionel Messi
Al-Hilal'in hedefi Lionel Messi
Erdoğan'ı hedef aldılar! Çirkin görüntülere peş peşe tepkiler
Erdoğan'ı hedef aldılar! Çirkin görüntülere peş peşe tepkiler
Tayyip Erdoğan haklı çıktı! Davutoğlu şimdiden 6’lı masayı sarstı
Tayyip Erdoğan haklı çıktı! Davutoğlu şimdiden 6’lı masayı sarstı
Ömer Çelik: İsveç'teki PKK'nın alçak eylemini lanetliyoruz
Ömer Çelik: İsveç'teki PKK'nın alçak eylemini lanetliyoruz
Şüpheli hareketleri ele verdi, Konya'da bu gelin kaynana hiç masum değil
Şüpheli hareketleri ele verdi, Konya'da bu gelin kaynana hiç masum değil
Öğretmenin akıllara durgunluk veren ölümü! Gören telefona sarıldı
Öğretmenin akıllara durgunluk veren ölümü! Gören telefona sarıldı