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Taliban'ın süper otomobili bakın ne çıktı: İçi başka dışı başka!

Taliban'ın süper otomobili bakın ne çıktı: İçi başka dışı başka!

Nüfusun yarısından fazlasının yardıma muhtaç durumda olduğu Afganistan'da Taliban yönetimi ilk yerli otomobilin üretildiğini duyurdu. Süper spor görünümlü otomobilin, aslında standart bir sedan araç motoruna sahip olduğu iddia ediliyor.

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Taliban Afganistan'ın ilk yerli otomobilini ürettiğini duyurdu.  Spor otomobile 'Mada-9' ismi verildi. Bir yılı aşkın bir süre önce ülkede kontrolü ele geçiren Taliban'ın üst düzey yöneticileri otomobilin üretilmesinin bir onur olduğunu söyledi.

Yapılan açıklamaya göre; "Afganistan Teknik ve Meslek Enstitüsü" tarafından tasarlanan otomobilin geliştirilmesinde 30 mühendis çalıştı.

'Motor standart sedan' iddiası

Ancak süper spor görünümlü otomobilin motor ve bir çok parçasının Toyota Corolla'ya ait olduğu öne sürüldü.

Taliban yetkilileri ise yapılan modifikasyonlar sayesinde aracın standart bir sedandan çok daha hızlı olduğunu iddia etti. Ayrıca araca ilerleyen dönemde elektrikli bir güç aktarma organı da ekleneceği belirtildi.

Derin ekonomik kriz

Uzun yıllardır savaşın sürdüğü ülkede Taliban'ın yönetimi ele geçirmesinin ardından Batılı ülkeler yardımları kesmişti. Bu nedenle mevcut ekonomik kriz derinleşti. Bankacılık sisteminin büyük zarar gördüğü ülkede, son dönemde binlerce iş yeri kapanmak zorunda kaldı. İşsizlik, yoksulluk ve açlık alarm verici seviyelere ulaştı.

Son BM raporlarına göre, ülke nüfusunun yarısından fazlası yardımlara muhtaç durumda. Benzer şekilde, yetersiz beslenme, kızamık, çocuk felci gibi birçok hastalıkta artış meydana gelirken sağlık kuruluşları da imkansızlıklarla boğuşuyor.

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