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HABER /  POLİTİKA

Ahmet Davutoğlu'ndan tehdit gibi mesaj: Biz çıkalım masadan seçim mi kazanacaksınız?

Ahmet Davutoğlu'ndan tehdit gibi mesaj: Biz çıkalım masadan seçim mi kazanacaksınız?

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, seçecekleri adayın 6'lı masa liderlerinin sözlerini kabul etmemesi durumunda kriz çıkacağını söylemişti.

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Adaylık konusu üzerinden birbirine düşen 6+1'lik masada, yeni bir kriz patlak verdi. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 'kukla aday' seçecekleri itirafına ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Aday itirafı ortayı karıştırdı

Seçilen adayın 6'lı masa liderlerinin sözlerini kabul etmemesi durumunda kriz çıkacağını söyleyen Davutoğlu, "Seçtiğimiz Cumhurbaşkanı 'sizin oylarınız düşüktü' derse kriz çıkar, Meclis desteğini kaybeder, yeniden seçime gideriz." ifadelerini kullandı.

Davutoğlu'ndan CHP medyasına ayar: "Biz çıkalım, seçim mi kazanacaksınız çok bilmişler"

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na yakın yayın politikası güden Tele1 TV'de konuşan Davutoğlu, "Daha iktidara gelmeyen, trollerin hedefi haline gelen Başbakan'a dönüp oy oranını sorana ben nezaketsiz derim, Türk siyasetini bilmiyorsun derim. Bunu açan biri ile de konuşmam. Bu çok rencide edici bir şey. Oy oranımız çıkınca görürsünüz." dedi.

Davutoğlu sözlerinin devamında muhalif medyaya ve ittifak ortaklarına ayar vererek, "Biz çıkalım masadan, seçim mi kazanacaksınız çok bilmişler?" diye konuştu.
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