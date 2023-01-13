AK Parti kulislerinden sızdı 3 seçim tarihi öne çıktı Erdoğan'ın seçim kararını ilan edeceği tarih belli oldu

2023 seçimlerinin öne alınmasıyla ilgili AK Parti kulislerinde konuşulan seçim tarihlerini aktaran Hande Fırat, "Öne çıkan tarihler 30 Nisan/7 Mayıs/14 Mayıs." dedi. Fırat, Erdoğan'ın mart ayında kararını ilan edeceğini söyledi.

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2023 seçimlerinin öne alınmasıyla ilgili farklı tarihler masada. Muhalefetin 6 Nisan sonrası için yapılacak seçime onay vermezken iktidar partisi nisan ayı sonu mayıs ayı başlarını düşünüyor,

Hürriyet yazarı Hande Fırat, seçimler için öne çıkan tarihleri yazarken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mart ayında kararını ilan edeceğini söyledi.

Öne çıkan tarihler 30 Nisan/7 Mayıs/14 Mayıs

Fırat, kulis bilgilerini aktardığı yazısında, seçim tarihlerinin; hac süreci, üniversite sınavı, okulların kapanışı ve tatil süreci, tarım bölgelerine gidişler üzerinden hesaplandığını söyledi.

Fırat, şu ifadeleri kullandı:

"Öne çıkan tarihler 30 Nisan/7 Mayıs/14 Mayıs. Her ne kadar 14 Mayıs tarihi kulislerde konuşulsa da, bir önemli etken de kampanya sürecinin Ramazan ayında sürecek olmasının artı ve eksilerinin neler olacağı... Sonuçta tüm etkenleri değerlendirerek son sözü Cumhurbaşkanı Erdoğan söyleyecek, mart ayı içinde cumhurbaşkanlığı kararı ile seçim tarihini ilan edecek."

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