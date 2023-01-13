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Tarsus'ta kıskançlık tartışması birini hapse diğerini mezara gönderdi

Tarsus'ta kıskançlık tartışması birini hapse diğerini mezara gönderdi

Mersin’in Tarsus ilçesinde kocası tarafından tabancayla vurulan kadın yaşamını yitirdi.

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İddiaya göre, Çağlayan Mahallesi 1001. Sokak'taki evlerinde kıskançlık nedeniyle Mehmet E. ile Emine E. (42) çifti arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mehmet E. tabancayla eşine ateş ettikten sonra kaçtı.

Hastanede hayatını kaybetti

AA'nın haberine göre; silah seslerini duyan komşularının ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Emine E. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Şüpheli Mehmet E. evin yakınlarında polis ekiplerince yakalandı. Zanlının üst aramasında tabanca ele geçirildi.

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