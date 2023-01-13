AK Parti'nin oy oranı patladı AK Partili Mustafa Şen paylaştı: Doğru neyse onu söylerim

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, AK Parti'nin oy oranıyla ilgili "AK Parti olarak bizim oy oranımız yüzde 41-42. 34'e düştüğünde bu ekranlarda çıkıp bunu da söyledim. Doğru neyse onu söylerim" dedi.

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, CNN Türk'te Hande Fırat ile Gece Görüşü programında gündeme ilişkin merak edilen soruları yanıtladı.

Seçim tarihine ilişkin çalışmalara değinen Şen, şunları söyledi:

SEÇİM NE ZAMAN OLACAK?

Bir pazar aniden ansızın olabilir, bilmiyorum. Bu net değil, çalışılıyor. 10 tane pazar var. Bu pazarlardan biri 18 Haziran'dır. Hepsi çalışılacak. 9 Nisan'dan önceki bir tarihte seçim yapmaya kalkarsanız bu yeni son yapılan seçim kanunundaki değişikliğini uygulayamamış olursunuz. 18 Haziran ihtimali düşük olmak üzere bir seçenek hala. Sınav var, hac mevsimi var. Ondan daha uygun haftalar var. Bir yere karar verilir.

Bu bir erken seçim çalışması değil o yüzden bir Meclis feshi söz konusu değil. Kriz zamanlarında Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin nasıl işe yaradığını gördük. Seçimin erken yapılması önemli değil. Önemli olan istikrarlı bir şekilde beş sene sonunda seçim olması."

AK Parti'nin oy oranı ne?

Anket sonuçları ve AK Parti'nin oy oranıyla ilgili olarak Şen, "Cumhurbaşkanımız'ın yüzde 52, Cumhur İttifakı'nın 50'nin üzerinde. AK Parti olarak bizim oy oranımız yüzde 41-42. 34'e düştüğünde bu ekranlarda çıkıp bunu da söyledim. Doğru neyse onu söylerim. Bizim söylediğimiz doğruya doğrudur. Biz AK Parti olarak adım adım yükseliyoruz. Bunun gereklerini yerine getiriyoruz. AK Parti yapı sökümü yapmıştır siyasette. Yıkmadan yeniden yapmıştır." diye yanıt verdi.

"2028 seçimlerine hazırlanıyoruz"

AK Parti'nin Türkiye'nin geleceğine dair planlar yaptığına dikkat çeken Şen, "Bir parti 2028 seçimlerine hazırlanıyor. 2053'e kadar bütün bakanlıklar ne yapacağını, sıfır emisyonla nasıl yapılacağınız biliyor. Bakın 2053'ü planlıyoruz. 3 ay 5 ay sonra aday yapacağınız kişiyi daha bilmiyorsunuz, biz seçimi gün gün planladı. Siyasi olarak 2028 seçimleri planlıyoruz bir şimdiden.

"Cumhurbaşkanımızın 3, 4 kat gerisinden gelen isimler var. 2. sırada Kılıçdaroğlu var"

Her aday adayı, kendisini aday olarak da görür. Ama bu öz saygının gerekliliğidir. Ama oradaki mertebeyi iyi ayarlamak lazım. Cumhurbaşkanımızın 3, 4 kat gerisinden gelen isimler var. 2. sırada Kılıçdaroğlu var." ifadelerini kullandı